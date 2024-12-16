Dünyaca ünlü oyuncu koçu Ivana Chubbuck'un workshop'una ünlüler akın etti!

Dünyanın en prestijli oyuncu koçlarından biri olarak tanınan Ivana Chubbuck, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen workshop’un ilk gününde adeta yıldız yağmuru yaşandı.

(Ivana Chubbuck)

Sabahın ilk ışıklarıyla, saat 08.30’da başlayan etkinlikte ünlüler, workshop’a katılabilmek için adeta akın etti.

Erken saatlere rağmen salona girmek isteyen oyuncular, oyuncu adayları ve sektör temsilcileri uzun kuyruklar oluşturdu.

(Müge Duygun-Şilan Makal)

ÜNLÜ İSİMLER DUYGULARINI PAYLAŞTI

Etkinliğe katılanlar arasında Belçim Bilgin, Ece Sükan, Azra Akın, Ceren Benderlioğlu, Esra Ronabar, Gülin İyigün, Furkan Okumuş, Şilan Makal ve Nazlı Senem Ünal gibi birçok ünlü isim vardı.

(Harika Uygur)

Ivana Chubbuck’un eşsiz tekniklerini deneyimleme fırsatı yakalayan oyuncular, workshop hakkındaki düşüncelerini heyecanla paylaştılar:

(Belçim Bilgin)

PSİKOANALİTİK BAKIŞ AÇISIYLA OYUNCULUK

“Dünyada birçok workshop’a katıldığımı söyleyebilirim. Peki, Ivana neden bu kadar önemli? Çünkü onun yöntemi, hem kendinize daha psikoanalitik bir açıdan bakmanızı hem de karakteri çözümledikçe kendi gelişiminizi fark etmenizi sağlıyor. Hatta bazen, kendi içinizde çözemediğiniz sorunların açığa çıktığını görmek mümkün oluyor. Eşsiz bir sistem kurduğunu düşünüyorum. Ivana, çalışmaya başlamadan önce herkese ‘Burada olan burada kalır’ diyerek bir tür güven yemini ettiriyor. Bu benim Los Angeles’taki eğitim hayatımda karşılaşmadığım bir şeydi ve kendinizi son derece güvende hissetmenizi sağlıyor. Herkes bu güven ortamında, aklındaki keşiflere açık bir şekilde öğrenmeye geliyor. Çok samimi ve gerçekten güzel bir atmosfer var.”

(Ece Sükan)

Ece Sükan: “Sabahın 08.30’unda burada olmak adanmışlık ve sorumluluk gerektiriyor. Ivana Chubbuck’u uzun zamandır takip ediyorum ve oyunculuk için çok faydalı buluyorum.”

(Esra Ronabar)

İÇERİDE ADETA BÜYÜLÜ BİR ATMOSFER VAR

Esra Ronabar: “Uykumuzu bölüp koşa koşa buraya geliyoruz. Çünkü burada herkes benim gibi oyuncu meslektaşlarım. Oyunculuk öyle bir alan ki, öğrenmek asla bitmiyor. Diğer mesleklere kıyasla, ne kadar çok öğrenirseniz bilmediğiniz şeylerin aslında ne kadar fazla olduğunu görüyorsunuz. Ivana Chubbuck’u uzun zamandır çok merak ediyordum. Kitabını daha önce okumuştum, ancak sahnede onun anlattığı tekniklerden birebir öğrenmek bambaşka bir deneyim. İçeride adeta büyülü bir atmosfer var. Ivana sayesinde inanılmaz teknikler öğreniyoruz. Burada olmaktan ve bu deneyimi yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

(Ceren Benderlioğlu)

Ceren Benderlioğlu: “Bu proje Ayşe Berkiş’in uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve heyecanla beklediği bir etkinlikti. Ivana Chubbuck’un tekniklerine hayranım. Oyunculuk bir sanat ve hayatla bütünleşme biçimi. Ivana gibi büyük bir ismin Türkiye’ye gelmesi hepimiz için büyük bir şans.”

(Azra Akın)

Azra Akın: “2016’da Los Angeles’ta Ivana ile birebir çalışma imkânı bulmuştum. Yıllar sonra yeniden bir araya gelmek beni çok mutlu ediyor.”

(Nazlı Senem Ünal - Ayşe Berkiş - Tümay Özokur)



Nazlı Senem Ünal: “Eğitim, kariyerin hangi noktasında olursak olalım çok önemli. Ivana’nın yaklaşımı, sadece oynamayı değil karakteri yaşamayı öğretiyor. Bu teknikler herkes için büyük bir kazanç.”

(Furkan Okumuş)

Göz kamaştıran isimlerin bir araya geldiği bu etkinlik, oyunculuk dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor!