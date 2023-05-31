Dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino 83 yaşında baba oluyor 31.05.2023 12:09 Dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino, 83 yaşında 4'üncü kez baba olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... Al Pacino ile sevgilisi Noor Alfallah'ın bebek bekledikleri ortaya çıktı. 83 yaşındaki Al Pacino 4'üncü kez baba olmaya hazırlanıyor. TMZ'nin haberine göre; 83 yaşındaki aktörün sevgilisi Noor Alfallah'ın 8 aylık hamile olduğu belirtildi. Bebeğin cinsiyeti ise açıklanmadı. Al Pacino’nun 33 yaşındaki kızı Julie ve 22 yaşındaki ikizleri Olivia ve Anton’dan sonra 4'üncü çocuğu olacak. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Al Pacino