Dünyaca ünlü modacıdan Türkiye'ye yatırım

Mayıs ayında gerçekleşecek lansmanda projenin detayları paylaşılacak. Modadan sonra gayrimenkul sektörüne de giren Saab ve Tor Holding iş birliği, Tor Holding'in gayrimenkul geliştirme alanındaki uzmanlığını ELIE SAAB'ın efsanevi tasarım mirasıyla birleştirerek Türkiye'de lüks yaşamı yeniden tanımlamayı amaçlıyor.

ELIE SAAB markasını taşıyacak projelerin birini İstanbul'un merkezinde diğeri ise yeşil ve mavinin birleştiği sakinlik ve huzur dolu bir lokasyonda yer alacak. Elie Saab’ın lüks ve zarafet dolu tasarımları Türkiye’nin göz alıcı manzaralarıyla çevrili eşsiz bir deneyim yaratacak. ELIE SAAB CEO'su Elie Saab Jr.: "ELIE SAAB’ın mimari vizyonunu Türkiye'de tanıtmak için Tor Holding ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu, stratejik gelişim planımızda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Geçtiğimiz dört yıl boyunca, markamızı lüks gayrimenkule genişletmek için cesur bir yolculuğa çıktık ve İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Brezilya gibi dünyadaki önemli cazibe merkezlerinde başarılı projelere imza attık. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği lüks ve zarafeti simgeleştirme misyonumuzla mükemmel bir uyum içerisinde seçkin, lüks yaşam deneyimleri sunma taahhüdümüzü yansıtıyor.”

Tor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Torun: "ELIE SAAB ile olan stratejik ortaklığımız, Türkiye'de lüks konut sektöründe önemli bir yenilik getiriyor ve global marka stratejimizi daha da güçlendiriyor. Dünyanın dört bir yanında bulunan ofislerimiz ve geniş işbirliği ağımız sayesinde sürekli bir büyüme ivmesi içindeyiz. Bu proje, hem Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için artan cazibesini yansıtıyor hem de uluslararası alanda prestijini artıran bir adım olarak öne çıkıyor. ELIE SAAB gibi dünya çapında tanınmış bir markayla işbirliği yapmak, sektördeki yenilikçiliğimizi ve seçkin yaşam alanları geliştirme vizyonumuzu pekiştirirken, aynı zamanda Türkiye'nin global iş ve yatırım haritasındaki konumunu güçlendiriyor."