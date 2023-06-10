Dünyaca ünlü futbolcu Sergio Aguero yolda kaldı! Bakın imdadına kim yetişti?

Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Sergio Aguero, gittiği mekanda taksi bulamayınca, imdadına Gökhan Gönül yetişti. Futbolcu, Aguero'ya 20 milyonluk aracını tahsis etti

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Sergio Aguero, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak Inter ile Manchester City arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İstanbul'a geldi.

İki yıl önce futbolu bırakan Arjantinli yıldız, arkadaşlarıyla Arnavutköy Sur Balık'ta yemek yedi.

Gece yarısı mekandan ayrılan eski Manchester City'li futbolcu, taksi bulmakta zorlandı.

Aguero'nun imdadına restoranın tam karşısında mekanı olan milli futbolcu Gökhan Gönül yetişti. Gönül, 20 milyon lira değerindeki aracını Aguero'ya tahsis ederek, kaldığı otele bıraktırdı.

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Sergio AgueroGökhan Gönül

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