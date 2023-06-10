Dünyaca ünlü futbolcu Sergio Aguero yolda kaldı! Bakın imdadına kim yetişti?

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Sergio Aguero, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak Inter ile Manchester City arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İstanbul'a geldi.

İki yıl önce futbolu bırakan Arjantinli yıldız, arkadaşlarıyla Arnavutköy Sur Balık'ta yemek yedi.

Gece yarısı mekandan ayrılan eski Manchester City'li futbolcu, taksi bulmakta zorlandı.

Aguero'nun imdadına restoranın tam karşısında mekanı olan milli futbolcu Gökhan Gönül yetişti. Gönül, 20 milyon lira değerindeki aracını Aguero'ya tahsis ederek, kaldığı otele bıraktırdı.