Süper model Irina Fedotova, Londra sokaklarında Dodi Al-Fayed beyzbol şapkasıyla göründü.



İtalyan Vogue, Cosmopolitan dergilerinin kapak yıldızı ve Missoni ve Dolce & Gabbana defilelerinin yıldızı olan Rus model Irina Fedotova, Bradley Cooper ve Johnny Depp gibi ünlülerin favori mekanı olan Chiltern Firehouse'u ziyaret ederek Londra'nın ikonik Marylebone semtinde yürüdü ve üzerinde "USS ANNAPOLIS" yazan kışkırtıcı bir beyzbol şapkası taktı.



Aynı şapka bir zamanlar Dodi Al-Fayed tarafından da giyilmişti ve Prenses Diana ve sevgilisinin ölümlerini çevreleyen devam eden tartışmalar nedeniyle İngiltere'nin yüksek sosyetesinde bir dedikodu fırtınasına yol açmıştı. Fedotova, Kraliyet Ailesi'ni çevreleyen trajediye saygısını ifade etmek ve 2023'te hayatını kaybeden Mohamed Al-Fayed'in anısını onurlandırmak için beyzbol şapkasını taktı.



Dodi, bu şapkayı Galler Prensesi ile Fransa'nın güneyinde geçirdiği son tatilinde takmıştı. Bu eşsiz aksesuarla görünen Fedotova, "Herkes fikrini ifade etme hakkına sahiptir ve özellikle de doğru olduğunu düşündüğü şekilde giyim yoluyla kendini ifade etme hakkına sahiptir." dedi. "Genellikle moda dünyasının gizli sorunları fark edilmez." diye ekledi ve sektörde kadınların karşılaştığı baskıları kabul etti.



"Moda sektörü bir yanılsama olabilir, genç kadınları göz alıcı görünümüyle cezbedebilir. Sahne arkasında uykusuz geceler, sıkı çalışma ve sürekli rekabet vardır." diye açıkladı Irina.



Moda sektörünü güçlü ve gelişen tutmanın önemini vurguladı ve bir zamanlar Mohamed Al-Fayed'e ait olan Harrods gibi mağazaların sektörde çalışan kadınları desteklemeye devam etmesini sağladı.