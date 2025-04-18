Dünya Pazarlama Zirvesi World Marketing Summit 2025, İstanbul'da düzenlendi

Türkiye, uluslararası etkinlikler takviminde yer alan son yılların en önemli zirveleri arasında yer alan World Marketing Summit’e ev sahipliği yaptı. Pazarlama dünyasının duayen ismi Philip Kotler tarafından kurulan ve dünya çapında mükemmelliği simgeleyen Kotler Awards ödül törenine 1.000'e yakın davetli katıldı. Zirvenin sunuculuğunu Yapay Zeka Buzy'nin üstlendiği törende videosu ile konuşan Prof. Philip Kotler, Türkiye'nin sektördeki dinamik potansiyeli ve teknoloji yoğunluklu çabasına hayranlığını dile getirerek kadın yöneticilerinin başarısına dikkat çekti.



Kotler, Türkiye'deki girişimcilerin yapay zeka tabanlı yatırımlarından övgüyle bahsederek, AB ülkelerindeki çok sayıda Türk şirketin sektöre önemli bir hareket getirdiğini söyledi. Törende Kotler Impact & WMS Grup CEO’su Sadia Kibria da bir konuşma yaptı.

GÜMRÜKÇÜ: TÜRKİYE GLOBAL MARKALAR İÇİN ÇEKİM MERKEZİ OLDU

Açılışta konuşan Buz Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ayşenur Aydın Gümrükçü, Philip Kotler'in pazarlamayı sadece bir iş disiplini olarak değil, aynı zamanda bir dönüşüm ve değer yaratma aracı olarak gördüğünü belirterek, "Onun fikirleri, markaların sadece ürün ya da hizmet satmasını değil, insanlara anlam ve fayda sunmasını sağladı. İşte tam da bu yüzden, Kotler Zirvesi bugün burada inovasyonu, değişimi ve pazarlamanın geleceğini konuşacağımız bir platform olarak bizleri bir araya getiriyor" dedi.

Gümrükçü konuşmasında şunları söyledi:

Bu etkinlik, global pazarlama trendlerini, yeni nesil iş modellerini ve sektörün en iyi uygulamalarını konuşmak için sadece bir fırsat değil; aynı zamanda pazarlama dünyasına yön veren liderlerle bilgi paylaşımı yapmak, iş birlikleri geliştirmek ve ilham almak için de büyük bir buluşma noktası. Bu yıl Kotler Zirvesi’ni Türkiye’de düzenlemek bizim için çok önemliydi. Türkiye, stratejik konumu, dinamik pazarı ve girişimcilik ruhu ile global markalar için büyük bir çekim merkezi olmayı sürdürüyor. Dijitalleşme, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimi gibi konuların giderek daha fazla önem kazandığı bu dönemde, Türkiye’nin pazarlama alanında dünyaya söyleyecek çok sözü var. Bu organizasyon, Türkiye’nin küresel pazarlama ekosistemindeki güçlü konumunu daha da pekiştirmek için bir adım niteliğinde. Yerli ve uluslararası şirketlerin, akademisyenlerin, sektör profesyonellerinin ve girişimcilerin bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşacağı bu platform, geleceğe yön verecek fikirlerin doğmasına zemin hazırlıyor."

(27.Dönem Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kotler Impact & WMS Grup CEO’su Sadia Kibria, Buz Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ayşenur Aydın Gümrükçü)

TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ VE KADINLARIN BAŞARISI

Törene katılan 27. Dönem Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye'nin küresel rekabet gücüyle bir kez daha gurur duyduklarını belirterek "Ülkemizin gücünü, potansiyelini, özellikle kadınlarımızın yüksek teknolojiyle iç içe mücadelesine tanık olmaktan mutluyum" dedi.

(Snob Magazin'in imtiyaz sahibi Esra Yılmaz Abdullahoğlu)

Yavuz Türk markalarının globalleşmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: Türkiye'den global markaların çıkması daha fazla ihracat yapabilen ülke haline gelmesi, ekonomimizin katma değer kazanması anlamında her sektöre katkıları olacağını düşünüyorum. Çünkü hem imalat sektöründe, hem de hizmet sektöründe tüm sektörlerimizin ekonomik faaliyet alanlarında ihtiyacı olan ve bütün alanları yatayda kesen çok önemli bir ihtiyaçtır pazarlama. Markalaşma ile beraber bu tür zirvelerin Türkiye ekonomisine önemli katkıları olacaktır.



YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİK ÖNCÜLÜK

Türkiye'nin yapay zeka ve teknoloji konusunda önemli yatırımlara ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek "Bu alanda çok büyük çalışmalar var. Hem özel sektörde, hem de üniversitelerde büyük bir atılım içerisindeler, fakat bu tür zirvelerde

uluslararası tecrübeleri dinlemek ve diğer ülkelerin neler yaptığını görmek ve öğrenmek de bizim sektörlerimiz ve uygulayıcılarımız için son derece kıymetli, elbette dinamik genç nüfusu ile bu alanda atılımlar içerisindeyiz daha öncü olmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

World Marketing Summit 2025 "İnnovasyon Çağında Pazarlama" temalı panelin ilk bölümü Yapay Zeka ve Pazarlama konusuna ayrıldı. Bu bölümde, Yapay Zeka ve Robotik yazarı Şule Güner, Pazarlama uzmanı Prof. Dr. Marc Oliver Opresnik, İstinye

Üniversitesi AI Araştırmacısı Doç. Dr. Şebnem Özdemir, Yapay Zeka ve Teknoloji Uzmanı Ömer Wilson yer aldı. Yeşil Pazarlama; Pazarlamada Sürdürülebilirlilik panelini Marka Danışmanı Esra Baykal yönetirken, bu bölümde WDO (World Design Organization) Başkanı Thomas Garvey, Visa Türkiye Pazarlama Başkanı Ülkü Yüksel, Benetton Türkiye Genel Müdürü Dr. İdris Onay, LCWaikiki Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Necip Özçer konuştu.

ÖDÜLLER

1. YILIN EN BAŞARILI DİJİTAL PAZARLAMA KAMPANYASI ÖDÜLÜNÜ

IPL (intense pulse light) teknolojisinin mucidi olan ve kadın hedef kitlesine ulaşmak için kampanyalarının outdoor - ambient ayağında İstanbul'un farklı noktalarına dev Lumea enstelasyonları yerleştiren ve bu iletişimle kadınları içlerindeki ışığı

yansıtmaya cesaretlendirmeye çalışan “Kendi Işığını Yaratan Kadınlar Projesi” ile Philips kazanmıştır.

2. YILIN EN BAŞARILI YAPAY ZEKA KAMPANYASI ÖDÜLÜNÜ

Babalar Günü için geleneksel hediye anlayışını değiştiren ve yapay zekâ ile kişiselleştirilmiş şarkılar sunarak tüketicilerle duygusal bağ kuran “Bana Babanı Söyle” kampanyası ile Tavuk Dünyası kazanmıştır.

3. YILIN EN BAŞARILI VİZYONER PAZARLAMA LİDERİ ÖDÜLÜNÜ

Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm odaklı pazarlama stratejileriyle, karbon ayak izi azaltımını sağlayan Refill çözümleriyle, dijitalleşme, 7 kat daha az karbon salımı ve Plastic-Free Festival gibi projeleri ile The Purest Solutions’ı sektörde öncü haline getiren Hazal Evliyaoğlu kazanmıştır.

4. YILIN EN BAŞARILI İNOVASYON VE YARATICI FİKRİ ÖDÜLÜNÜ

Uluslararası hasta danışmanları, doktorlar ve hastaları çevrim içi bir araya getirerek, hastanenin tüm olanaklarını sadece bir link üzerinden 360 derece gezme imkanıyla ziyaretçilere sunan “Healthverse Panoramic WEB” projesi ile Liv Hospital kazanmıştır.

YILIN EN BAŞARILI SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA ÖDÜLÜNÜ

Kredi kartlarının üretim, nakliye, kullanım ve bertaraf aşamaları gibi tüm yaşam döngüsünde ortaya çıkan karbon emisyonlarının hesaplanarak, GOLD standartlarında sertifikalı karbon senetleri alınarak nötrlenmesini sağlayan Türkiye’nin

ilk nötr karbon kredi kartı “Paraf Doğal” ile Türkiye Halk Bankası kazanmıştır.

5. YILIN EN BAŞARILI 360 DERECE PAZARLAMA KAMPANYASI ÖDÜLÜNÜ

MODA VE TEKSTİL ALT KATEGORİSİNDE

Eco-Design prensiplerine bağlı kalarak hazırlanan; doğayı ve etik değerleri koruma hedefiyle birlikte nesli tükenmeye yakın endemik bitkilerden ilham alınarak tasarlanan, tüketicilere koleksiyon mesajını ulaştırabilmek amacıyla, iç ve dış iletişim

kanallarının hepsinde, mecraların dinamiğine uygun stratejiler ile iletişimi yapılan Taç Reborn Nevresim Koleksiyonu ile Zorlu Tekstil kazanmıştır.

6. YILIN EN BAŞARILI 360 DERECE PAZARLAMA KAMPANYASI ÖDÜLÜNÜ

E-TİCARET ALT KATEGORİSİNDE

İletişim stratejilerini “Bulunması imkansız sanılan her türlü emlak ve araç bulunur” olarak belirleyen, iletişimlerini gerek senaryo gerek prodüksiyon gerekse teknoloji kullanımıyla destekleyen “İmkansızları mümkün kılar” tonu ile destekleyen “İmkansızı İste” Kampanyasın ile sahibinden.com kazanmıştır.



7. YILIN EN BAŞARILI 360 DERECE PAZARLAMA KAMPANYASI ÖDÜLÜNÜ

İNŞAAT ALT KATEGORİSİNDE

Dünyanın ilk yer altı terminali ve geliştirdiği inovasyonlar sayesinde Boğaz’ın 1.2 km’lik en değerli tarihi bölgelerinden birini yeniden tanımlayarak şehrin tarihi limanını hareketli bir gastronomi, kültür sanat ve alışveriş mahallesine dönüştüren; pazarlama stratejisini “Deneyim ve Keşif” odağında geliştiren, stratejik iş birlikleri ve küresel PR

çalışmalarıyla İstanbul’a uluslararası bilinirlik sağlayan Galataport Projesi kazanmıştır.



8. YILIN EN BAŞARILI 360 DERECE PAZARLAMA KAMPANYASI ÖDÜLÜNÜ

FMCG ALT KATEGORİSİNDE

Kolay sürülebilir kıvam konusunda tüketici beklentisini yakalamak adına reçete değişikliğine giden; yapılan bu inovatif değişikliği 360 derece iletişim planı dahilinde TV, açık hava, dijital kanallar, mağaza aktiviteleri gibi çalışmalar ile destekleyen ve bu çalışmaların sonucunu hem etkileşim ve erişim oranlarında hem de satışlarda artış olarak gören Sarelle ile Sagra kazanmıştır.

9. YILIN EN BAŞARILI 360 DERECE PAZARLAMA KAMPANYASI ÖDÜLÜNÜ TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ, BEYAZ EŞYA VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ KATEGORİSİNDE

Soğuk içecek ve sessiz öğütme yeteneklerini vurgulamak amacıyla yaz mevsiminin trendlerinden yararlanılan, META, TikTok, YouTube ve yerel platformlarda dijital içerikler yayımlanan, aynı zamanda gerçek zamanlı açık hava CGI etkinlikleriyle

deneyimler oluşturulan ve kahve makinelerindeki liderliğini pekiştirmeyi hedefleyen Philips LatteGo “Birden Serinle” kampanyası ile Versuni kazanmıştır.

10. YILIN EN BAŞARILI 360 DERECE PAZARLAMA KAMPANYASI ÖDÜLÜNÜ KOZMETİK ALT KATEGORİSİNDE

Stratejik TV yayınları, dijital platformlarda güçlü görünürlük ve etkileyici influencer işbirlikleri sayesinde milyonlara ulaşan, premium reklam konumlandırmaları ve yenilikçi pazarlama stratejileri ile hedef kitlesine doğrudan dokunan; daha az ama etkili içeriklerle, maksimum etki yaratan “#AzAmaÖzİçerik” kampanyası ile The Purest Solutions kazanmıştır.

11. YILIN EN BAŞARILI 360 DERECE PAZARLAMA KAMPANYASI ÖDÜLÜNÜ DİĞER – SİGORTA KATEGORİSİNDE

Teknik, mesafeli ve karışık algılanan BES dünyasını sadeleştirerek insani bir karaktere dönüştüren, “Neyine güveniyorsun?” sorusuna verilen “BESİM’e” cevabı ile sistemin hem güvenilir hem net ve anlaşılır olduğunu mizahi ve içten bir dille anlatan,

TV, dijital, radyo, sosyal medya ve kısa video içerikleri birbiriyle entegre şekilde 360 derece pazarlama stratejisi yürütülen “Besim” Kampanyası ile Allianz Sigorta kazanmıştır.

12. YILIN EN BAŞARILI 360 DERECE PAZARLAMA KAMPANYASI ÖDÜLÜNÜ DİĞER – EV VE YAŞAM KATEGORİSİNDE

Tüketicisine, rekabetin sunamayacağı benzersiz bir değer önerisi sunmak, yenilikçi bakış açılarının altını çizmek için globalde ses getirecek bir proje hedefleyerek yola çıkan, Oscar Ödül Töreni gecesinde Michelin yıldızlı Şef Wolfgang Puck ile işbirliği yapan ve o geceye özel ürettiği seriye “Red Carpet Collection” ismini veren ve tüm iletişim stratejilerini marka algısını doğrudan yükseltmek üzerine kuran “Karaca Oscar İletişim Kampanyası” ile Karaca kazanmıştır.

13. GENÇ KOTLER ÖDÜLÜNÜ

Ödüller içerisinde yer alan GENÇ KOTLER ÖDÜLLERİ; genç yetenekleri desteklemek amacıyla düzenlenen prestijli bir kategoridir. Bu ödüller; pazarlama alanında yenilikçi, etkileyici projeler üreten ve 360 derece pazarlama planı oluşturan üniversite lisans öğrencilerine yönelik planlamış ve hayata geçirilmiştir. Genç Kotler Ödülü; gençlere sponsor olarak yarışmaya katılmalarını sağlayan Türk Telekom firmasının verdiği brief kapsamında belirlenen kriterler doğrultusunda Kotler

Awards Pazarlama Ödülleri ulusal ve global jürisi tarafından değerlendirilmiş ve en etkileyici proje olarak Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinden Yakup Dikici, Abdurrahman Gümrükçü ve Adem Eren Sarıoğlu’nun “KreaTİF” ortak projesi, İkinciliği Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü öğrencilerinden Elif Özsu, Deniz Kızılgün ve Dilbar Alakbaro’nın “Her Anın Bir Muud’u Var” ortak projesi,

Üçüncülüğü ise Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü öğrencilerinden Yasemin Sude Ağer, Ata Toprak Özcan ve Anıl Akdaşlı’nın “Şehrinin Müziği” ortak projesi kazanmıştır.

14. YILIN EN BAŞARILI DİJİTAL PAZARLAMA AJANSI ÖDÜLÜNÜ

Müşterilerinin ürün ve hizmetlerine özel dijital stratejiler, mecra ve etkileşim odaklı fikirler, fonksiyonel yazılımlar üreten, performans pazarlaması, sosyal medya yönetimi, yazılım ve kreatif departmanların tamamını bünyesinde barındırarak tek

merkezden yönetilen inovatif dijital pazarlama ajansı Levelup kazanmıştır.

15. SOSYAL SORUMLULUK ALANINDA – JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNÜ

Kullanım ömrü dolmuş 7.500 kabin çantasını 10.000 çocuk ayakkabısına dönüştürerek çevresel sürdürülebilirliği ve sosyal faydayı bir araya getiren, döngüsel ekonomi yaklaşımıyla atık azaltan, yerel ustaları destekleyen ve dezavantajlı

çocuklara ulaşan bir sosyal etki yaratan “Geleceğe Dönüşüm” Projesi ile Türk Hava Yolları kazanmıştır.

16. YAŞAM BOYU BAŞARI – JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNÜ

Reklam dünyasında 40 yılı aşkın tecrübesiyle, krizleri fırsata çeviren, sayısız projeye ve ödüle imza atmış bir usta... ‘Kriz seven iletişimci’ olarak tanınan, fikirleriyle sektörün yönünü belirleyen duayen bir isim… Sayın Ender Merter’in, ödülünü almak üzere sahneye oğlu Sayın Tankut Mermer’i davet ediyoruz.