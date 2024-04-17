Düğün ve davet sezonu yaklaşırken görünümünüzü Bobbi Brown favorileri ile taçlandırın

Işıldayan Bir Başlangıç: Vitamin Enriched Makyaj Bazı

En çok satan 2'ü 1 arada nemlendirici ve baz anında cildi besler, dolgunlaştırır ve makyajınızın gün boyu kalmasını sağlar.

Işıldayan Bir Cilt: Skin Long-Wear Weightless Fondöten SPF 15

Yakın çekimleriniz için hazır olun ve parlak bir cilde "evet" deyin. Skin Long-Wear Weightless Fondöten SPF 15, büyük gününüzle uyumlu olacak şekilde tasarlanmış olup, 16 saat dayanır ve 43 farklı cilt tonuna uygun renk seçeneği sunar.

Kusursuz Bir Görünüm: Skin Full Cover Concealer

Fotoğraflarda kusursuz görünün, ilk bakıştan parti sonrasına kadar Skin Full Cover Concealer, esnek, 16 saatlik dayanıklılıkla göz altlarını aydınlatır, kusurları kapatır, parlamayı ve kırışmayı önler.

Doğal Işıltı: Highlighting Powder

Işığın altına yakalanın ve romantik, içten parlayan bir ışıltı elde edin. En çok satan aydınlatıcı pudramız, jel ve pudranın faydalarını birleştirerek ışıltılı yanaklar ve geçirgen parlaklık sağlar.

Göz Alıcı Gözler: Long-Wear Cream Shadow Stick

24 saatlik, kırışma ve gözyaşı geçirmez kullanım için gözleri temel alır, çizer, tanımlar ve vurgular. İnşa edilebilir mat ve parıltılı renklerle kolayca yükseltilmiş bir görünüm elde edin.

Kusursuz Kaşlar: Perfectly Defined Long-Wear Kaş Kalemi

Birkaç vuruşta bakımlı görünün. Hepsi bir Perfectly Defined Long-Wear Kaş Kalemi, yumuşak tanımlama sağlayan eğimli, keskin bir uca sahiptir. Eklenmiş fırça rengi dağıtır ve kılları yerine yerleştirir, böylece cilalanmış, doğal görünümlü kaşlar elde edersiniz.

Bronzlaştırıcı Işıltı: Bronzing Powder

Bronzing powder, yumuşak, mat bir bitiş sağlarken, yıl boyunca güneşten öpülmüş bir görünüm elde etmenin sırrını verir.

Doğal Yanaklar: Pot Rouge

Pembe, romantik bir yanak kızarıklığı açığa çıkarın. En çok satan kremsi renk, yanaklara hafif bir yanak kızarıklığı ve dudaklara yumuşak bir leke efekti verir.

Son Dokunuş: Luxe Lipstick

Dudaklarınızı renklendirirken, bakım etkisiyle de nemlendirir. 36 farklı renkte uzun süre kalıcı, lüks bir dudak rengiyle gelinlik görünümünüzü tamamlayın.

Bobbi Brown'ın gelinlik güzellik önerileri hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın veya mağazalarımızı ziyaret edin. Büyük gününüzde ışıldamak için hazır olun.



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