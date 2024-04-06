Dua Lipa İstanbul'da

Merlin Entertainments bünyesinde yer alan ve merkezi Londra'da bulunan Madame Tussauds, İstanbul'daki merkezine bu kez Lipa'yı dahil etmiş oldu.

Sanatçının 3 Mayıs'ta piyasaya çıkacak olan stüdyo albümü 'Radical Optimism' öncesinde Madame Tussauds İstanbul’daki lansmanda hayranlarıyla ile buluşan balmumu figürü, Lipa'yı yansıtan detaylarıyla büyük beğeni topladı.

Görenler gerçeğinden ayırt edemedi

Başarılı sanatçının Londra'daki merkezdeki balmumu figürünün yapımı, yaklaşık bir yıl süren detaylı bir çalışmanın ardından ortaya çıktı. Kostümündeki taşlar tek tek işlenen figürün stylingi için Lipa'nın Amerika'daki ekibinden özel olarak izin alındı. Koyu mavi parlak işlemeli catsuit'i, siyah tasarım botları ve göz kamaştıran kolyesi ile figür sanatçının zarafetini vurgulayıp, birebir gerçeğini yansıttı. Saç, cilt ve stil referansları 2022 Lollapalooza Festivali'nden alınan ve arka planındaki dekoru için Future Nostalgia, The Moonlight Edition albümünün kapağı hazırlanan figürü görenler gerçeğinden ayırt edemedi.

Elon Musk geliyor

Merlin Entertainments Genel Müdürü Tankut Tonger, "Malum önümüz bayram. 5-14 Nisan arasında tüm misafirlerimizi Dua Lipa ve onlarca balmumu heykelini ziyaret etmeleri için Madame Tussauds İstanbul'a davet ediyoruz. Dua Lipa'nın heykelinin hikâyesi uzun süre önce başladı. Elbisesindeki taşlar teker teker iğne oyası gibi yapıldı. Madame Tussauds'un 250 yıllık geçmişi var. Bizim misafirlerimizle paylaşmak istediğimiz duygu, onları yıldızların yanında hissettirmek. Sarılıp, fotoğraf çektirebilirler" dedi. Madame Tussauds'un Beyoğlu'nda bulunmasına Tonger, "Misafirlerimizin yarısı turist oluyor. Önümüzde bayram tatili var, Türkiye'nin her yerinde misafirlerimizin gelip, bizi ziyaret edeceğini biliyoruz. Onlara küçük sürprizlerimiz var" diye konuştu. Yeni balmumu heykellerinin geleceğini söyleyen Tonger, "Elektrikli arabayı hayatımın göbeğine yerleştiren Elon Musk ekim ayında bizlerle olacak. Çığır Açanlar alanımız var orada Leonardo da Vinci'nin yanı başına koyacağız. Misafirlerimiz belki bir elektrikli arabaya binme şansını yakalayacaklar sağına bakınca ise Space X roketini görecekler" açıklamasını yaptı.



