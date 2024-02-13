Dr. Ümit Aktaş’tan çocuklara ilham dolu bir hikaye kitabı

Hayy Kitap tarafından başlatılan ‘Çokçocuk- Yeryüzü İyilik Hareketi’ne çocuklar için kaleme aldığı ilham dolu öykü kitabı “Ümitli Bir Gelecek” ile katılan Dr. Aktaş; kendi yaşam öyküsü üzerinden, çocuklara doğaya sahip çıkmanın, doğal beslenmenin, sağlıklı yaşamayı öğrenmenin ve içindeki doğal potansiyeli fark etmelerinin önemini anlatıyor. Kitap, içerisindeki çizimler ile çocukları renkli bir dünyaya çekerken sağlıkları için yönlendirmeler barındırıyor.

İlaçsız Yaşam, Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi, Mutluluk Kürleri, Diyabet ve Zayıflama Kürleri, Mutluluk Kürleri 2, Yaşam Sevinci ve Koronadan Korunmak Mümkün kitapları ile okuyucularına yol gösteren Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş’ın, çocuklar için yazdığı yeni kitabı "Ümitli Bir Gelecek" raflardaki yerini aldı. Türkiye’nin en çok okunan yazarlarının çocuklar için yazdığı hikaye kitaplarından oluşan Çokçocuk- Yeryüzü İyilik Hareketi’nin bir parçası olan kitap; Dr. Aktaş’ın kendi yaşam öyküsünden esinlenilen samimi hikayeler ve eğlenceli yaklaşımıyla çocukları doğanın mucizeleriyle tanıştırıyor.

DEV DUT AĞACININ GÖLGESİNDEN SİSLİ KENTE GÖÇÜŞ

Dr. Ümit Aktaş, Ümitli Bir Gelecek’te kitabın ana kahramanı Ümit’in henüz 4 yaşındayken dev dut ağaçlarının gölgesinde kazlarla birlikte koşuşturduğu kasabadan, sisli karanlık apartmanlarla dolu bir kente tanışmasıyla değişen yaşamından kesitleri minik okuyucularına aktarıyor. Kent yaşamının gri görüntüsüne rağmen doğanın güzelliklerini keşfetmenin yolunu bulan Ümit ve arkadaşları aracılığıyla çocuklara doğadaki besinlerin sadece lezzetli olmakla kalmayıp aynı zamanda sağlıklı bir yaşam için ne kadar önemli olduğu anlatıyor.

ÇOCUKLARIN DUYGUSAL ZEKALARINA DOKUNUYOR

Kitabında minik okuyucularını doğanın içinde keşif dolu bir maceraya sürükleyen Dr. Ümit Aktaş, sağlıklı yaşamı doğanın mucize lezzetleriyle tanımlıyor. Çocukların dünyasında önemli bir yer kaplayan dostluk, saygı, sevgi, cesaret gibi değerleri sürükleyici bir kurguda işleyerek çocukların duygusal zekalarına dokunuyor. Çocukların bebeklik döneminde oluşan hayal yeteneklerine de parantez açan kitap, minik okuyucularına yalnızca eğlenceli bir okuma deneyimi yaşatmıyor. Aynı zamanda hayata dair olumlu bir bakış açısı kazandırarak mücadelenin ve sabretmenin yaşamdaki karşılığını da gösteriyor.

KÜÇÜK KAŞİFLERİ DOĞANIN MUHTEŞEM AKIŞINI FARK ETMEYE YÖNLENDİRİYOR

Kitabının son bölümünde yazdığı mektupta çocuklara “Küçük kaşifler” diye seslenen Dr. Ümit Aktaş, çocukların keşiflerle dolu büyüme yolculuğunda doğaya sahip çıkıp doğal beslenmeyi, sağlıklı yaşamayı öğrenmesi gerektiğini belirtiyor. Mektubunda, açan çiçeklerin mevsimlerin döngüsünü, büyüyen ağaçların dayanıklılığı, toprağın altındaki köklerin birbirine dolanışının birlik ve dayanışmayı öğrettiğine dikkat çekerek çocukları içlerindeki doğal potansiyeli keşfetmeye davet ediyor.