Dr. Ender Saraç: Kendime değil evladıma üzüldüm

İlk defa bu konu hakkında konuşan Saraç'ın açıklamaları...
24 SAAT BOYUNCA KUSMAK İSTEDİM
-Bu benim imtihanımdı. İlk 24 saat büyük şok yaşadım ve yalnızca 24 saat boyunca kusmak istedim.
-Ülkede sekiz gün boyunca en çok konuşulan kişi oldum.
-Ağladım. 'Bunda da hep bir hayır vardır' dedim.
KENDİME DEĞİL EVLADIMA ÜZÜLDÜM
-Kendime üzülmedim, evladıma üzüldüm. Sekiz aydır çocuklarımla görüştürülmüyorum.
ARTIK ERKEĞİN SÖZÜNÜN ÖNEMİ YOK
-Öyle kremler çıktı ki morluk ve yara izi yapılabiliyor. Kadının kocasına ya da sevgilisine tecavüz-şiddet suçlamasında bulunması artık çok kolay. Hatta erkeğin sözünün önemi yok. Kadın 'Çocuğu taciz ediyordu' dedikten sonra erkek hemen tutuklanıyor. O adamı cezaevinde öldürürler...