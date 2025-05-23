D.O.Z. 30 Mayıs'ta sinemalarda!

Mehmet Kahraman, Boğaç Aksoy, Abidin Yerebakan, Şevki Özcan, Yağmur Ün, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Mert Aydoğdu'nun başrolünü paylaştığı 'D.O.Z.' filmi için geri sayım başladı.

Çekimlerinin ağırlık olarak Bursa'da geçtiği proje, 30 Mayıs'ta vizyona girecek.

Aksiyon ve heyecan dolu projenin senaryosunu Coşkun Gündoğdu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Taner Bahadır oturdu.

Yapımını Leaf Yapım'ın yapımcılığını Erdoğan Yaprak'ın üstlendiği proje, 2025'e damga vurmaya hazırlanıyor.

Her sahnesiyle izleyici merak ettiren filmin müziklerinde ise Ender Güney ve Fuat Bahçeci imzası bulunuyor.

Yapım, senaryosu, oyuncu kadrosu, müzikleriyle ve görüntüleriyle beyazperdeye damga vuracak.