Dört yıl sonra Paris'ten İstanbul'a dönen İpek Erdem'den çarpıcı açıklamalar!

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie karakteri ile şöhreti yakalayan İpek Erdem daha sonra sırası ile Elveda Rumeli, Yer Gök Aşk, Lale Devri, Böyle Bitmesin, Kuzgun gibi bir çok önemli dizi ve sinema filminde rol almıştı. Son olarak 'Çıplak' adlı dizi ile izleyici karşısına çıkan İpek Erdem, 4 yılın ardından yerleştiği Paris'ten yurda geri döndü.

Yurda dönüşünü 'Hani derler ya taş yerinde ağırdır diye, o sebepten geri döndüm, iyiki de geri geldim' sözleri ile açıklayan İpek Erdem, yurtdışında yaşadığı deneyimleri şöyle açıkladı. '2018 yılından itibaren bana yurt dışından teklifler gelmeye başladı, orada sanat yönetmenliğine kadar ilerledim, planlanan bir oyun ertelendi, Paris'te de ortalık biraz karışıktı, grevler falan vardı, 4 yılın ardından en iyi yerin burası olduğunu anladım, deneyimledim ve buraya geri geldim' şeklinde konuşan İpek Erdem, 'Bizde batıya öykünme olayı vardır ya, aslında buradan gidince aslında bizim ne kadar değerli ve zengin bir kültürümüz olduğu nu daha iyi anlıyoruz, oraların da güzel tarafları var fakat, Türkiye gerçekten son dönemlerde yükselen bir değer, ülkemiz çok zengin ve değerli, bunu daha iyi anladım ve deneyimlerim sonucu taş yerinde ağırdır diyerek Türkiye'ye geri döndüm' dedi.

KIYMETİMİZİ BİLMİYORUZ

İpek Erdem, 'Düşündüğümüz gibi değiliz, bir kere dünyada yükselen bir değeriz, aslında kendi kıymetimizi bilmiyoruz, dışarıdan ülkemiz bizim gördüğümüz gibi görünmüyor, çok ilgi çekici bir ülke olarak biliniyoruz, biliyorsunuz bizim dizilerimiz yurtdışında da büyük ilgi görüyor, kendi değerimizi anladıkça çok daha yükseleceğimizi anlıyorum, bizim sonsuz bir kültütümüz var, bu bizim zenginliğimiz' şeklinde konuştu.