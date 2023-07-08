Dört gün önce anne olan Aslı Enver kızı Elay'ı ilk kez paylaştı 08.07.2023 16:59 Dört gün önce anne olan Aslı Enver kızı Elay'ı ilk kez paylaştı. İşte haberin detayları... Aslı Enver, 4 Temmuz'da dünyaya gelen kızı Elay'ı paylaştı. Oyuncu, eşi Berkin Gökbudak ve kızıyla çektirdiği kareyi yayınladı. Enver, çocuğunun dünyaya geldiği 4 Temmuz'un takvim yaprağını da ayırdı. Oyuncu, kızının odasını da paylaştı. Enver, "Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu ,huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" dedi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Aslı EnverBerkin Gökbudak