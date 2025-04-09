Donné ilkbahar/yaz 2025 koleksiyonu: Marakeş’in büyüsünde feminen bir yolculuk

Bu sezon Donné kadını; Fas’ın toprak tonlarını, gün batımının büyüleyici pembelerini ve gökyüzünü yansıtan serin mavilerini üzerinde taşıyor. Her parça, Marakeş’in enerjisini ve mistik atmosferini yansıtıyor.

Koleksiyonun merkezinde ise zanaatın ve dokunun gücü yer alıyor.

Akışkan şifonlar, sofistike muare kumaşlar ve ikat desenler; sıcak yaz akşamlarının hafifliğini ve Marakeş’in etnik ruhunu teninize taşıyor. Lüks ketenler ve zengin jakarlı dokular, Fas el işçiliğinin incelikli detaylarıyla buluşuyor.

Parıltılı pul, payet ve boncuk işlemeler ise güneş ışığında ışıltı saçan saray tavanlarını çağrıştırıyor.

Donné İlkbahar/Yaz 2025 koleksiyonu; feminenliği bir adım öteye taşıyan siluetleri, güçlü duruşu ve detaylara verilen özenle her Donné kadınının kendi masalsı yolculuğunun kahramanı olmasını sağlıyor. Bu koleksiyonla Donné; sınır tanımayan, cesur ve bağlarından özgürleşen bir dünyaya açılan kapıyı aralıyor.

Oasis De Donné Koleksiyonu; cesur, özgün ve unutulmaz olmak isteyen kadınlar için tasarlandı. Zamansız parçaları daha yakından keşfetmek için Donne Alsancak, Beymen Online, Beymen Suadiye, Brandroom Kanyon AVM mağazalarını veya donne.com.tr ’yi ziyaret edebilirsiniz.