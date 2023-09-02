Yaz sezonunda Bodrum'lu sevenlerinin karşısına son kez çıkarak final yapan Özcan Deniz, dillerden düşmeyen şarkılarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan söyledi.

Sıcak havadan şikayetini de dile getiren Deniz " Sıcaklardan bunalan veya aşk acısı çeken varsa bende torba torba buz var. Yaralara basa basa iyileştireceğiz. Doktorunuz ayağınıza geldi" diyerek kahkahaya boğdu. Kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere harika bir final yapan Özcan Deniz, güçlü alkışlarla ve tezahüratlarla sahnesini noktaladı.