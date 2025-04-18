Doğuş yeni şarkısı Ahım Var ile sevenleriyle buluşuyor

İlk albümünü 1997 yılında yayımlayan, Gamsız, Uyan, Sensiz Ne Yaparım" şarkılarıyla milyonların takip ettiği bir isim haline dönüşen Doğuş, bugüne kadar kendine özgü sitiliye yaptığı üretimlerle farklı ülkelerde de bilinirliğe ulaştı.



Duygularını akıcı ve akılda kalan melodilerle birleştiren Doğuş, sözü müziği kendisine düzenlemesi Ishak Şık'a ait yepyeni teklisi Ahım Var’ı Karma Music Recording etiketiyle tüm dijita dünya da yayımladı.



Şarkılarıyla hayran kitlesini genişleten, güçlü duruşuyla Türk müzik sahnesinde kendine sağlam bir yer edinen Doğuş'un yeni teklisi "Ahım Var"ın Serkan Uzundal yönetmenliğinde yapılan video klibi yapay zeka yardımıyla oluşturuldu. Sanatçının yeni görsellerini de Safa Gülsoy çekti.



Söz-Müzik: Doğuş Düzenleme: İshak Şık Yönetmen: Serkan Uzundal Yardımcı Yönetmen: Doğukan Ayar Kapak Fotoğraf: Safa Gülsoy

Ahım Var şarkı sözleri: Gecelerce girmedi gözlerime uyku Ne sabrım kaldı ne de taş Dinmiyor bu göz yaşım Perişan eyledi dost görünen yalancı sırdaşım Bıraktı beni acısın diye bir kuytu köşede Ahım var, ahım var hayatımı çalanlara ahım var Ahım var, ahım var cennet yüzü görmesin diye tanrıya gidesim var Ahım var, ahım var hayatımı çalanlara ahım var Doğduğumdan beri hep hüzün hep keder Bir gün olsun bırakmadı peşimi ah ulan kader Ne gülebildim ne ağladım Her geçen gün karaları bağladım Çocuk gibi ağladım ahım var Ahım var, ahım var hayatımı çalanlara ahım var Ahım var, ahım var cennet yüzü görmesin diye tanrıya gidesim var Ahım var, ahım var hayatımı çalanlara ahım var