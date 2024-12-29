'Doğulu' filminin galası yapıldı

Doğulu filmi, Şanlıurfa Siverek’te ailesinin rant amacıyla imar mafyaları tarafından öldürülmesinin intikamını almaya çalışan Fırat Doğulu’nun hikayesidir. Yönetmen Bilal Kalyoncu’ya göre, Savaş Satış’ın can verdiği Fırat Doğulu rolü seyircide derin izler bırakacak. Ailesinin intikamını alırken İstanbul’da yaşadığı trajik olaylar ve karşılaştığı türlü belalar; seyircinin gözünü sinema perdesinden bir dakika bile ayırmamasına sebep olacak.



EFSANE KADRO EFSANE BİR FİLMDE BULUŞTU

Yapımcı ve Yönetmen Bilal Kalyoncu 1 Ocak’ta seyirci ile bulaşacak film için efsane sıfır bir adana kadrosunu tekrardan bir araya getirdi. Savaş Satış – Onur Akbay – Özgür Meriç bir daha ne zaman bir araya gelecek soruları çok fazla sorulurken, bir anda Doğulu filmi karşılarına çıktı. Savaş Satış ve Onur Akbay 3 hafta boyunca aksiyon sahneleri için özel kareografi eğitimi aldılar. Yaklaşık 60 milyon bütçe ile çekilen filmin bir süprizi de Cansel Elçin. Genellikle romantik prens olarak görmeye alıştığımız Cansel Elçin, kadınların baş belası olarak filmde yer alıyor.

SIFIR BİR ADANA VE KURTLAR VADİSİ OYUNCULARI KARŞI KARŞIYA

Savaş Satış, Onur Akbay ve Özgür Meriç gibi sevilen Sıfır Bir Adana dizisinin oyuncularının düşmanı bu sefer Kurtlar vadisinde seyircinin gönlüne taht kuran Memati! Gürkan Uygun, filmde kötü adamı oynuyor! Orhan Çandarlı rolü ile seyirciye ters köşe yapacak Gürkan Uygun, filmde kontrol ettiği Çandarlı ailesiyle İstanbul’a kötülük saçıyor.

Başrollerinde Savaş Satış, Gürkan Uygun, Onur Akbay ve Melih Özkahya’nın yer aldığı, merakla beklenen Doğulu filminin galası önceki akşam Levent’te yapıldı. Gösterim öncesinde oyuncular, filmin sıcak ve samimi bir hikaye sunduğunu belirterek, izleyicilere film hakkında bilgi verdi. Oyuncular, “Hepiniz öncelikle hoşgeldiniz. Sıcak, samimi ve seyretmesi çok keyifli bir film yaptık. Beş yıl sonra ‘Sıfır Bir’in eski oyuncuları ve sektör büyüklerimiz bir araya geldi. Eski Türk sineması filmlerinden ilham aldık ve uluslararası aksiyon filmlerini göz önünde bulundurarak bu projeyi hayata geçirdik. Doğulu, Urfa Siverekli bir ailenin intikam hikayesini anlatıyor. Seyirciler, sıcak ve samimi bir hikaye izleyecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



Filmde, Siverekli bir ailenin intikam arayışı etrafında gelişen olaylar anlatılıyor. Gösterim sonrası izleyicilerden olumlu yorumlar aldı.