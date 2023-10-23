Doğu Demirkol ‘Yaşam Koçu’ oldu

Uzun ve titiz bir hazırlık sürecinden sonra “Yaşam Koçu” film ekibi önümüzdeki günlerde motor diyecek. İstanbul’un farklı semtlerinde çekimleri yapılacak olan filmin Kasım ayı içinde tamamlanması bekleniyor.

Tek kişilik standup gösterileri ve DOĞU dizisiyle adından sıkça söz ettiren; Ahlat Ağacı, Ölümlü Dünya, Bayi Toplantısı ve Hayat filmlerinde büyük beğeni toplayan Doğu Demirkol’un başrolünde yer alacağı “Yaşam Koçu” filmi, şimdiden sinemaseverlerin merak konusu oldu.

Doğu Demirkol'un partneri ise henüz açıklanmadı. Merakla beklenen bu ismin kim olacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Günümüz popüler mesleklerinden Yaşam Koçlarını tiye alan film yakında sadece sinemalarda!

Filmin Konusu:



Aşık olup bir türlü açılamadığı ve mecburi kankalık vasfıyla eşlik ettiği ünlü oyuncu Helin ile yaşam koçları, enerjici ve falcıları dolaşan Cafer, bu tarz işleri tiye alıp dalga geçerken bir anda kendini ülkenin en popüler yaşam koçu olarak bulur. Gün geçtikçe çevresinde oluşan mürit halesinin etkisiyle kerameti kendinden sanan Cafer’in gerçeği bulması için önce kendini bulması gerekmektedir.