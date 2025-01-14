Doğal ve zarif dokunuşlarla yeni minimalist estetik anlayışı

Dr.Süer, minimalist estetik uygulamalarının temel hedefinin doğallığı korumak olduğunu vurgulayarak, “Bu yaklaşım, abartıdan uzak ve kişinin benzersiz yüz hatlarını ön plana çıkaran bir anlayışı temsil ediyor. Artık insanlar, daha az müdahale ile daha etkili ve zamansız bir güzellik peşinde” dedi.

Minimalist Estetik Nedir?

Minimalist estetik, estetik müdahalelerde sadelik ve dengeyi merkeze alır. Bu yaklaşımda, kişinin doğal güzellik özelliklerini korumak ve ufak dokunuşlarla daha taze bir görünüm elde etmek esastır. Dr.Süer, bu konsepti şu şekilde açıklıyor: “Amaç, kişiyi daha abartılı veya olduğundan farklı göstermek değil; daha sağlıklı, dinlenmiş ve kendisiyle uyumlu bir hale getirmek.”

Neden Minimalist Yaklaşım Tercih Ediliyor?

Dr.Süer, minimalist estetik uygulamalarına olan ilginin artışının arkasında çeşitli sebepler olduğunu belirtiyor:

Doğallık Trendi: Estetik müdahalelerde abartılı görünümler yerine, doğal çizgilerın ve ifadelerin korunması ön planda. Bu trend, sosyal medyada “no-filter” hareketleriyle daha da yaygınlaştı.Gereksiz detaylardan kaçınılarak, estetik uygulamalarda minimal dokunuşlar yapılıyor.

Her Döneme Uygun Estetik Anlayışı: Minimalist müdahaleler, yaş ilerledikçe doğallığını kaybetmeyen kalıcı bir estetik anlayışı sunuyor.

Hızlı ve Konforlu: Minimalist, küçük dokunuşlar, daha az risk ve daha kısa iyileşme süreleri sunuyor.

Kişiye Özel Yaklaşım: Her bireyin benzersiz özellikleri dikkate alınarak, kişiye özel estetik çözümler sunulur.

Popüler Minimalist Estetik Uygulamaları

Dr.Süer, şu anda dünyada en çok tercih edilen minimalist uygulamaları şu şekilde sıralıyor:

Baby Botox: İfade kaybına neden olmadan ince kırışıklıkları azaltır.

Hafif Dolgu Uygulamaları: Yüz hatlarını daha dengeli hale getirirken, belirgin bir değişikliğe neden olmaz.

Cilt Nemlendirici Tedaviler (Skin Boosters): Cilde nem ve parlaklık kazandıran temel olarak hyalüronik asid çeşitli aminoasid ve vitamin içeren uygulamalardır.

Kolajen Artırıcı Tedaviler: Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, daha az invaziv ama etkili tedaviler geliştiriliyor. Bu da estetik müdahaleleri hem daha erişilebilir hem de daha çekici hale getiriyor.

Hafif lazerler,radyofrekans,PRP, mikroiğneleme ve lineer-HIFU gibi uygulamalarla cildin kendini yenilemesi sağlanıyor.

Eksozom tedavisi (Hücre Yenileyici Tedavi):Hücreler arası iletişimi sağlayan exosome'lar kullanılarak cildin kendini yenilemesi desteklenir.

Kök hücre uygulamaları: Hastanın kendi kök hücrelerinin kullanılarak cildin gençleştirildiği hasta için rahatsızlık vermeyen uygulamalardır.

Gelecekte Minimalist Estetik

Minimalist estetik yaklaşımının, gelecekte estetik tıbbın merkezinde olacağına dikkat çeken Dr.Süer, şu yorumda bulundu: “Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, daha az invaziv ama etkili tedaviler geliştiriliyor. Bu da estetik müdahaleleri hem daha erişilebilir hem de daha çekici hale getiriyor.”