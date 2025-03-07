Doğa Rutkay'dan temizlik itirafı!

Doğa Rutkay, Aksan Kozmetik, P&G lisanslı Fairy markalı yüzey temizleme havlularının reklam yüzü oldu.



Oyuncu, lansmanda Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu'yla kamera karşısına geçti. Rutkay, "İş birliğinden öte, aslında duygusal bir bağ var benim için. Uzun zamandır güvenerek kullandığım bir marka. 2010 yılından beri alıyorum şimdi yolumuz kesişti. Vegan bir ürün... Doğaya ve hayvanlara zarar vermeyen bir ürün. Ayrıca geleneksel tatları, kokuları ve duyguları hatırlatacak bir ürün. Karbonat ve beyaz sirkesi, bizim çocukluğumuzun geçtiği mis gibi temiz ve güvenilir evlerin duygusunu veriyor. İki çocuklu anneyim. Hamarat bir ev kadınıyım. Sadece tiyatro ve televizyonda görünsem de evde kendi işini yapan biriyim" dedi. Oyuncu, "Titiz olduğunuzu söylediniz. Evde bu durum sizi ne kadar zorluyor. Eşiniz Kerimcan Kamal size yardım ediyor mu?" sorusuna, "Eşim benimle iş birliği yapan biri, o konuda şanslıyım. Yüzey temizleme havlumuzu da benimle kullandığı için mutlu, çünkü iş yapmasına gerek kalmıyor. Temizliği kolaylaştırdık, korkutmuyor. Temiz kadınımdır ama pimpirikli değilimdir" dedi.



EGE'Yİ SEVDİK

Rutkay, "Bazı kişiler evlerine gelen temizlikçilerin üzerinden bir daha temizliyor" sözlerine, "Benim anneannem ve annem böyleydi. Çok eleştirirdim. İki evladımdan sonra rahmetli anneannemi aratmayacak potansiyele sahibim" ifadelerini kullandı.

İzmir'de hayatıyla ilgili oyuncu, "Üçüncü senemiz orada. Denedik, olmasa dönecektik. Şimdilik işler yoluda, Ege'yi sevdik. Çocuklar için temiz hava ve doğa iyi oldu. Alıştım oraya" şekline konuştu. Saç rengiyle Burcu Esmersoy'a benzetilmesine Rutkay, "Ay Burcu kadar güzel olsak keşke" ifadelerini kullandı.



HİÇBİR ZARARINI GÖRDÜM

Oyuncu, "Ünlü isimlerin çocuklarının reklamda yer alması ve sosyal medyada paylaşması bazıları tarafından tepki çekiyor. Pelin Akil, 'Artık çocuklarını paylaşmayacağını' söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Ben çocuklarımla çok iş çalışmasında bulundum. Tiyatroda onlarla beraberim. Saygı duymakla beraber, kendi hikayemden yola çıkarak, babamda tanınan ve parmakla gösterilen kişiydi. Onunla onur ve gurur duydum. Hiçbir zararını gördüm. Ünlü çocuklarının da bunu bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kim ve nereden geldiklerini, bilmelerinde sakınca görmüyorum. Seyircinin göstermiş olduğu ilgiyi de seviyorum. Çocuklarımızın özel hayatlarını korumakla beraber onlarla çalışmaktan zevk alıyorum. Herkesin fotoğraf kareleri olur benim çocuklarımla filmleri var, o yüzden memnunum" yanıtını verdi.



YÜZEY TEMİZLİĞİNDE DEVRİM YAPTIK

Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, FAIRY yüzey temizleme havlularının sektördeki farkını şu sözlerle dile getirdi: "Ar-Ge yatırımlarıyla geliştirdiğimiz formül sayesinde yüzey temizliğinde devrim yaptık. Ancak bizim geliştirdiğimiz özel formülle cam, paslanmaz çelik gibi yüzeyler tek seferde tertemiz oluyor. Bu farkı tüketicilere anlatmak için Doğa Rutkay ile güçlerimizi birleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bütün dünyayı bu ürünle buluşturmayı hedefliyoruz."