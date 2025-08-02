DJ Eren AB dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den önce setin başına geçecek

Türkiye'deki büyük organizasyonları düzenleyerek adından sıkça söz ettiren TemaCC şirketinin sahibi Taylan Özcan, bu yaz Türkiye'ye getirdiği sanatçılarla dikkatleri üzerine çekiyor.



Geçtiğimiz günlerde Jennifer Lopez'i Antalya'ya getiren Özcan, yeni konser serisini bu kez Yenikapı'da düzenlenecek İstanbul Festivali'nde, 5 Ağustos'ta gerçekleştirecek.



Festivalde birçok sanatçının yanı sıra ünlü DJ'ler de performans sergileyecek. Eren AB ve Faruk Sabancı, Jennifer Lopez'ten önce sahne alacak isimler arasında yer alıyor. New York'ta yaşayan ünlü Türk DJ Eren AB, yeni single çalışmalarının tamamlandığını ve sürpriz isimlerle ortak projelerinin pek yakında piyasaya çıkacağını sözlerine ekledi. TemaCC'nin düzenlediği bu etkinlik, müzikseverler için unutulmaz bir deneyim sunacak.