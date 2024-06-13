Dizi bitti tatil başladı

Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncusu Cüneyt Mete ve gene aynı dizide rol alan eşi Şeyma Korkmaz ile birlikte tatil sezonunu açtı.



Çift 4 sezon süren dizinin final yapmasıyla soluğu Titanic Luxury Collection Bodrum’da aldı. Gündüzleri deniz ve güneşin tadını çıkaran çift “Yoğun bir 4 sezon geçirdik. Bir yandan ikimize de yeni gelen projeler var, onları okuyoruz. Ama önce biraz dinlenmek zorundayız. Bayram sonrası projeleri değerlendireceğiz.” dedi.

HERKES DENİZE, ŞEYMA RESİME

Oyunculuğunun yanında aynı zamanda ressam olan Şeyma Korkmaz ise otelin çocuk kulübü Kikoa Club’ta çocukların yaptığı resimleri gezdi.