Diş gıcırdatanlar için rahatlatan botoks!

Güzellik alanında yaşlanma karşıtı bir yöntem olarak son yılların gözdesi haline gelen botoks estetik kaygının ötesinde de pek çok avantaj sağlıyor. Diş gıcırdatma hastalığından muzdarip olanlar masseter botox tedavisi ile artık bu rahatsızlıktan kurtuluyor. Diş sıkma ve gıcırdatma hastalığı özellikle uyurken kendini belli eder. Sadece hasta bireyi değil, onun çevresindeki kişileri de rahatsız eden bu hastalığın çözümü masseter botox ile mümkün.

KBB Uzmanı Baş Boyun Cerrahı Op. Dr. Seçil Uçar,” Çene estetiğinin en sık tercih edilen uygulamalardan bir tanesi massetter botox. Son yıllarda ciddi bir artış yaşanan diş sıkma, diş gıcırdatma gibi sorunların yol açtığı problem için masseter botoks tedavisini öneriyoruz.”

İki nedenle masseter botox yapıyoruz

Uçar, “Masseter Botox iki nedenle nedenle öneriyoruz. İlki, çene kası olan masseter, zamanla stres gibi nedenlerle çok sıkılmasına bağlı olarak kalınlaşabiliyor. Bu durum çene bölgesinde özellikle uyurken ya da gün içinde çenenin sıkılmasına neden olduğu için ağrıya neden oluyor. Ayrıca çene sıkılınca dişlerin kenetlenmesi ve buna bağlı olarak zamanla aşınması da söz konusu olabiliyor. İşte biz bu sorunları çözmek için masseter kasına botoks uyguluyoruz. Bu sayede kası rahatlatarak kişinin çenesini sıkmasına engel oluyoruz. Kişi çenesini sıkmadan daha kaliteli ve rahat uyuyor. Masseter botoksu ikincil olarak çene bölgesinde daha zarif ve uzun bir görünüm elde etmek için de uygulanıyor. Bu da ikincil kullanım alanı.”

Basit bir uygulama

Uçar, “Masseter botoksunda da tamamen ağrısız bir deneyim için çok ince enjeksiyon materyalleri kullanıyoruz. Tedavi, çenenin her iki yanında dört olmak üzere toplam sekiz enjeksiyonla 10 dakika kadar kısa bir sürede tamamlanıyor. Bu uygulama asla yemek yemenizle ilgili bir soruna yol açmıyor. Çok sayıda çiğneme kasımız olduğu için rahatlıkla çiğnemeye devam edebiliyoruz. “ dedi