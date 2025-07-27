Dillon Brooks'tan Bodrum’da 360 bin TL’lik eğlence!

NBA’in sevilen yıldızlarından Dillon Brooks, yaz tatilinde tercihini Türkiye’den yana kullandı. Tatil rotasını Bodrum’a çeviren başarılı basketbolcu, Yalıkavak Marina’daki popüler Yunan restoranı Opa’da objektiflere takıldı.

Gece boyunca eğlencenin dozunu artıran Brooks, Yunan kültürünün vazgeçilmezi olan tabak kırma ritüeline de katıldı. Mekânın işletmecisi Mehmet Uğur Deveci, dünyaca ünlü misafiriyle yakından ilgilenerek ona unutulmaz bir gece yaşattı.

360 bin TL’lik hesap ödeyen Brooks’un bu cömertliği, mekândaki diğer misafirlerin de ilgisini çekti. Hem sportif başarıları hem de neşeli tavırlarıyla takdir toplayan yıldız oyuncu, Bodrum gecelerine damgasını vurdu.