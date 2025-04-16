Dilek Taşı'na Fransızca yorum!

Arabesk Müziği'nin Kraliçesi Gülden Karaböcek'in unutulmaz bestesi 'Dilek Taşı', Fransızca olarak Tallisker tarafından 'Bagetelle' adıyla yeniden yorumlandı. Bestesi Gülden Karaböcek'e ait şarkının Fransızca sözleri Éléonore Chomant'e ait.



1978 yılında Dilek Taşı sinema filmi için bestelediği şarkının 47 yıl sonra Fransızca olarak 'Bagatelle' adıyla yeniden yorumlanması hakkında Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuşan Gülden Karaböcek "Bu şarkı benim son 45'liğimdir. Hulki Saner'in Dilek Taşı filmine bir beste istemesi üzerine yapmıştım. Filmden sonra plak olarak yayınlandı. Halkımız çok büyük ilgi gösterdi şarkıya. Dikkat ederseniz hem biraz pop, hem arabesk, hem de TSM gibidir, benden sonra bu şarkıyı okumayan kalmadı" dedi.

Yapımcılığını Hulki Saner'in, yönetmenliğini Orhan Elmas'ın yaptığı 1978 yapımı 'Dilek Taşı' sinema filminde Gülden Karaböcek, Tuğrul Meteer, Erol Taş, Sümer Tilmaç, Diler Saraç, Muharrem Gürses gibi usta isimler rol aldı. Çekimleri Antalya da gerçekleşen filmde Gülden Karaböcek'in seslendirdiği, Dilek Taşı, Aldırma Gönül, Nem Kaldı, Küstürdün Gönülü, Ah Bu Dünya, Kır Çiçekleri, Ahu Gözlüm ve Ana Kucağı (Uzun hava) adlı eserler yer almaktadır.



Dilek Taşı bestesini kendisinden sonra Ferdi Özbeğen, Işın Karaca ve Şebnem Ferah gibi ünlü isimlerin albümlerinde seslendirdiklerini belirten Gülden Karaböcek, Tallisker'in yorumunu Doğu-Batı sentezi olarak başarılı bulduğunu söyledi. Karaböcek; "Ben çok değişik buldum. Sanki biraz oryantal havasında yapmışlar. Doğu-Batı sentezi gibi, hoşuma gitti. 47 yıllık bir şarkının yeniden yorumlanarak Dünya'ya açılması beni sevindirdi. " dedi.



Tallisker Bagatelle altyapısı üzerine Gülden Karaböcek vokali ile YouTube'da kullanıcılar tarafından ayrıca farklı bir düet performansı da paylaşıldı. Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy ve Safiye Soyman'ın da sahnelerde seslendirdiği 'Dilek Taşı' bestesi geçtiğimiz yıllarda 12 Eylül dönemini anlatan diziye de ismini vermiş, her bölümde yayınlanarak daha da popüler olmuştu.