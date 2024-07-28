Dilara Talay ile tekrardan barışan Berdan Mardini'den evlilik açıklaması!

Ünlü türkücü Berdan Mardini, önceki akşam Kıbrıs Chamada Prestige Hotel’de sahne aldı. Program öncesi kameraların karşısına geçen Berdan Mardini, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Müzik hayatı dışında kurduğu Mardini Kozmetik şirketi ile adından söz ettiren Berdan Mardini, 230 ülkede patent aldıklarını söyledi.



Bayilikler vermeye başlayacağını ifade eden Mardini, “Made in Turkey olarak kozmetik sektöründe bir parfüm ya da krem çıkarmadık. Bitkiyi ektik. İnsanlara istihdam sağladım. Kadın istihdamına çok önem veriyorum. Köyümüzde yüzde 80 kadın çalışıyor. Şu an dünyada 230 ülkede patentli. Şubeler vermeye başladık. İleride şube açılışlarına geleceksiniz inşallah” diye konuştu.



GELECEĞİ GÖREMİYORUM

Kısa süreli ayrılığın ardından Dilara Talay ile tekrardan barışan Berdan Mardini, ilişkisi hakkında konuştu. Mardini, “Bu ilişkinin sonu ne olur?” diye soran muhabirlere “İlişkimiz güzel gidiyor. Geleceği göremiyorum ama şu an her şey çok güzel ve yolunda” diye cevap verdi.



TÜRKÜCÜLER BELLİ KALIPLARA SOKULMASIN

Geçtiğimiz günlerde taktığı küpe ile gündeme gelen Berdan Mardini, türkücülerin belli kalıplara sokulmaması gerektiğini söyledi: “Popçu küpe takar, türkücü takım giyer.

Bu kalıplardan çıkmak istiyorum artık. ‘Dövme yaptırmışsınız, kılları aldırmışsınız’ diyorlar. Onlarla ilgili açıklamaları soruyorlar. Bu kalıpları unutmamız lazım.”



SEFO’YA ŞALVAR TAVSİYESİ

Berdan Mardini, “Etek giymeyi kadınlara kaptırmamalıydık” açıklamasında bulunan Sefo’ya göndermede bulundu. Sefo’ya etek yerine şalvar giymeyi öneren türkücü, “Teşhircilik yapmadığı, aşırıya kaçmadığın sürece herkes her şeyi yapabilir. O çizgi artık. Onun yerine şalvar giysin Sefo” diye konuştu.