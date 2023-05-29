Dilan Çıtak Tatlıses babası İbrahim Tatlıses'in torunuyla davalık olmasına bakın ne cevap verdi?

Snob Magazin'in özel haberine göre; İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, Nişantaşı'nda görüntülendi. Dörter, "Konserler var. Dilan yurt dışı ben yurt içi konserler veriyorum" dedi. Çıtak Tatlıses ise, "Dubai'den hem ödül aldım hem konser verdim. Sırada Kosova, Bakü ve Almanya konserlerim var" diye konuştu.

"BAŞKA SORULAR CANIMI SIKIYOR"

"Ben babamı çok seviyorum çok saygı duyuyorum ama yetmedi mi beni bir birey olarak kabul edemeyişiniz. Babam bile kabul etti Dilan Çıtak olduğumu bir siz edemediniz. 'Baban sayesinde' lafından bıktım! Ben 20 yıldır müzik yapıyorum. Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum çünkü size iyi insan olsam da iyi ses olsam da yaranılmaz bırakın artık salın beni ya babam ayrı ben ayrı biz böyle iyiyiz çok mutluyuz babam koca bir ses ve bu işin şahı" açıklamasına şarkıcı, "İşimle yoğunlaşırken alakasız başka sorular canımı sıkıyor. Kardeş, şirket ve marka ne olursa olsun artık sadece müzikle ilgili konuşulmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"HİÇ İLGİLENMİYORUM"

Babası İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses'e evinde beş yıldır izinsiz oturduğu iddiasıyla dava açmasına şarkıcı, "Hiç ilgilenmiyorum. Hiçbir fikrim yok" dedi. Hamilelik haberlerine ise Çıtak Tatlıses, "Daha henüz yok" diye cevap verdi.