Dijital pazarlamada yeni dönem: Murat Durak'ın küresel etkisi

Londra merkezli Response Digital Growth Agency’nin kurucusu olan Murat Durak, son 10 yılda 90’dan fazla ülkede 200’ü aşkın markaya dijital strateji, büyüme ve dönüşüm konularında danışmanlık verdi.



Analitik zekâ ve yapay zekâ entegrasyonlarını merkeze alan yaklaşımıyla dijital pazarlamaya yeni bir soluk getiren Durak, Oxford ve Stanford gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinde yöneticilik eğitimleri aldı. Silikon Vadisi’nden Avrupa’ya birçok markaya özel stratejiler geliştirerek kısa sürede çarpıcı satış artışları yakalayan Durak, sadece danışmanlık yapmakla kalmıyor, aynı zamanda girişimcilik ekosisteminde de aktif bir yatırımcı olarak dikkat çekiyor. Sürdürülebilir büyüme hedefiyle şirketlere stratejik ortaklıklar da sunan Durak, geleceğin iş modellerini bugünden inşa ediyor. Son olarak, New York merkezli bir girişim sermayesi fonundan aldığı yatırımla Amerika pazarına da adım atan Durak, global etki alanını genişletme yolunda önemli bir hamle yaptı. Ekibiyle birlikte sürdürdüğü yoğun Ar-Ge çalışmaları sayesinde yapay zekâyı dijital pazarlamanın kalbine yerleştirerek, işletmelere online varlıklarını güçlendirme konusunda ciddi katma değer sağlıyor.