Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni gerçekleşti

Türkiye'nin ilk internet ödülleri olan Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni bu yıl 15. kez düzenlendi. Düzenlenen törende birçok siyasetçi ve ünlü simaların konuk olduğu, Türkiye'nin İlk ve Tek İnternet Ödülleri olan 15. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni, Yapay Zeka defilesiyle büyük ilgi topladı.

(Özge Ulusoy - Evren-Evrim Yaşlak - Orhan Gencebay - Gökay Kalaycıoglu)

Evo Holding bünyesinde bulunan Evos Angels Dergisi tarafından 16 yıldır aralıksız gerçekleştirilen gece Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde Sheraton Ataköy İstanbul'da sahne oldu.

Etkinliğe, Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış da katıldı.

Gecenin sunuculuğunu ise Özge Ulusoy ve Gökay Kalaycıoğlu üstlendi.

Bağış, 'Yılın En İyi Diplomatı' ödülünü eşi Beyhan Bağış'la aldı.



SÖYLEDİKLERİYLE İLGİLENMİYORUM

Ozan Güven, 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' ödülünü aldı. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a kasten yaralama suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına Güven, "Davayla ilgili hiçbir şey konuşmuyorum. Yargı süreci devam ediyor. Birkaç gün içinde avukatlar açıklama yapar. Her şey yolunda" dedi. Karardan sonra Deniz Bulutsuz'un açıklamalarına ise oyuncu, "Mahkemeyle ilgileniyorum. Konuyla ve söyledikleriyle ilgilenmiyorum" diye cevap verdi.



HERKESE BAŞARILAR DİLİYORUM

Gecede 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' alan Orhan Gencebay, "Yeni albüm hazırlığımız var. Yeni şarkılardan olacak. Kendi bestelerim" dedi. Sanatçı, "Eski şarkıcılar ve yeni şarkılar arasındaki polemikler için, "Herkese başarılar diliyorum. Herkes gönlünce ve iyi olsun" diye konuştu. Babalar Günü'nde birçok mesaj almasına Gencebay, "Baba deyince dedede işin içine girer. Herkes günü kutlu olsun. Çok mesaj geldi, sağolsunlar. Tüm babaların gününü kutluyorum" şeklinde konuştu. Sanatçıya, yakın arkadaşı Özcan Sezer, Gencebay'a 55 numaralı Samsunspor forması hediye etti.

TÜRK HALKI KONSERLERİNE GİTMEYEREK ÖDETECEKTİR

Coşkun Sabah, 'Türk Sanat Müziği Onur Ödülü'ne layık görüldü. Coşkun Sabah, Galatasaray'ın Yenikapı kutlamalası nedeniyle polemik yaşadığı ve daha sonra kendisinden özür dilediği İrem Derici hakkında konuştu. Sabah, "Özrünü kabul etmiyorum. Bizim iftira ve bel altılarla işimiz yok. Algı operasyonu baş belamız. Orada çıkıp 'Anılar'ı okuyacağımı kim söyledi. Bende çıkıp hanımefendi, "Dağda çıkıp keresteyi' okuyacak desem. 'Anılar'la ne alakası var, o akşama özel marş besteledim. Sanat camiasına yakışmıyor. Türk halk bunun karşılığını verecek. Türk halkı 45 yıllık duayene yapılan karşılığını onun konserine gitmeyerek ödetecektir" dedi. Nükhet Duru'nun kendisini desteklemesine sanatçı, "Bütün Türkiye destekledi" diye konuştu.



HİÇ KİMSENİN BURNUNUN KALKIKLIĞI YOK

Kanal D'nin 'Eşref Rüya' dizisinde yer alan Umut Karadağ, 'Sanatta Meslek Başarı Ödülü'nü aldı. Oyuncu, ödül öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Diziyle ilgili Karadağ, "Seyircilerden geri dönüşler çok iyi. Toplumun her kesimine bence hitap ettik" dedi. Oyuncu, "Projeyi kabul ederken ses getireceğini düşünüyor muydunuz?" sorusuna, "İyi bir şey olacağını biliyordum. Yapım şirketi o kadar güzel ekip toplamış ki ekiplerin başarılı çalışması birleşince etkili iş çıktı ortaya" diye konuştu. Set ortamıyla ilgili oyuncu, "Herkes candan ve samimi... Sanki bin yıldır tanıyormuşuz gibi... Hiç kimsenin burnunun kalkıklığı yok. Asker arkadaşımız gibi devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞUYLA GELDİ

Metin Yıldız ve Ceylan Yıldız'la 'Yılın Çifti' ödülünü aldı. Çift, geceye çocuğuyla geldi. Bakıcısı olmadığı için çocuğunu da geceye getiren oyuncu, gazetecilerden bebeğini çekmemesi için ricada bulundu.



ÖDÜL LİSTESİ:

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ: ORHAN GENCEBAY

YILIN EN İLHAM VEREN KADIN ONUR ÖDÜLÜ: SEVİM ELİF EMRE

TÜRK SANAT MÜZİĞİ ONUR ÖDÜLÜ: COŞKUN SABAH

YAŞAM BOYU SİYASET ONUR ÖDÜLÜ: BÜLENT AKARCALI

YILIN EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK SİNEMA FİLMİ PROJESİ ÖDÜLÜ: BUĞDAY

TANESİ FİLMİ AV. SERKAN BAYRAM

YILIN EN İYİ DİPLOMATI: EGEMEN BAĞIŞ

YILIN EN İYİ KADIN PROGRAM SUNUCUSU: ZAHİDE YETİŞ

YILIN EN İYİ ERKEK OYUNCUSU: OZAN GÜVEN

YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI: UMUT AKYÜREK

YILIN EN İYİ KİTABI: SIFIRDAN ZİRVEYE & ZEKİ SİNCAR

YILIN EN İYİ SİNEMA FİLM YAPIMCISI: ADEM SİNCAR

YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI: TEFO & SEKO HAZIRSANIZ BAŞLIYORUZ

YILIN EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI: OKTAY ERTUĞRUL

SANATTA MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: BEKİR AKSOY

YILIN ÇİFTİ: METİN & CEYLAN YILDIZ

SANATTA MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: UMUT KARADAĞ

YILIN EN İYİ KADIN OYUNCUSU: GONCA VUSLATERİ

YILIN EN İYİ GENÇ ERKEK OYUNCUSU: ENES KOÇAK

YILIN EN İYİ MÜZİK KANALI: DREAMTÜRK TV

YILIN EN İYİ ANA HABER BÜLTENİ: SHOW ANA HABER & RIDVAN BIYIK

YILIN EN İYİ TURİZM YATIRIMCISI: AZKA OTEL & BÜLENT KAYA

YILIN EN İYİ SAHNE PERFORMANS ÖDÜLÜ: NİLAY DORSA & AYNEN

POP MÜZİK SANATÇISI ÖZEL ÖDÜLÜ: HAKAN PEKER & BİR EFSANE

YILIN EN İYİ HABER SPİKERİ: GÖKHAN TAŞKIN

(Bülent Kaya)