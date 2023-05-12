Didem Uzel oğlu Leo Aslan'ın isim hikayesini ilk kez anlattı!

1993 Best Model of Turkey ve 1994 Miss Turkey yarışmalarında ikinci olan manken ve oyuncu Didem Uzel Sarı, annelik hakkındaki düşüncelerini ve oğlu Aslan ile geçirdiği vakitleri MAG Mayıs sayısı Anneler Günü özel içeriğinde anlattı.



Aslan’ın ismine ilk olarak kendisinin karar verdiğini söyleyen Didem Uzel Sarı, “Aslan’ın ismine ilk olarak ben karar verdim. Kız olursa Alya olacaktı. Erkek olursa Leo olacaktı. Leo, Leonardo DiCaprio’dan geliyor. Genç kızlığımdan beri çok sevdiğim için; bir gün bir oğlum olursa onun kadar yakışıklı olsun, onun gibi gözleri, saç rengi olsun dedim ve biraz benzetebildim. Aslan’ı da babası koydu. “Bir Türk ismi olmalı, hadi bozmayalım.” dedik ve anlam bütünlüğü de dahil, Leo Aslan çok yakıştı.”



“Aslan’ın en sevdiği şey benimle birlikte mutfakta vakit geçirmek” ifadelerini de kullanan Didem Uzel Sarı “Yemek yapma olayına gerçekten çok düşkün ve damak tadı da çok gelişti Aslan’ın. Evde benim yaptığım yemek ile bir başkasının yapmış olduğu yemeği ayırt eder ve “Anne sen yap bunu.” der, çok sevdiği bir yemekse. Ona son zamanlarda ıslak hamburger yapıyorum ve çok seviyor. Onu da bir tek evde ben yapabiliyorum. Onu yapacağımız zaman birlikte gireriz mutfağa. Soslu makarna yapmayı da çok seviyor. Belki hobi olarak yemeği geliştirebilir.”