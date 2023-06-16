Didem Soydan X Fabrika ile doğallık plajda!

Türkiye’nin ve dünyanın en çok tercih edilen marka ve tasarımcılarının yanı sıra başka hiçbir yerde bulunmayan özel koleksiyonlarla geniş bir seçki sunan Boyner, Didem Soydan’ın çarpıcı tarzından ilham alarak oluşturduğu Didem Soydan X Fabrika koleksiyonu ile plaj stiline de doğallık katıyor.

Ketenler başrolde!

Yazın favori dokularından ketenin başrolde yer aldığı koleksiyonda pencere detaylı elbiseler ve çizgili soft renkli etekler plaj modasına da iddialı bir hava katıyor.

Koleksiyondaki hafif ve rahat kumaşlarla tasarlanan şortlar ve oversize gömlekler mayo ve bikiniler ile kombinelenebilir parçalar olarak öne çıkıyor. Sırt dekolteli ve ip bağlamalı midi boy elbiseler plajdan gece davetlerine rahatlıkla taşınabilen kilit parçalar olurken sahilin enerjisine uyum sağlayan ikonik denim şortlar da mayolarla beraber kullanıldığında pratik bir şıklık sunuyor.

Boyner, Didem Soydan X Fabrika koleksiyonunu keşfetmek, yaz boyunca çarpıcı ve doğal bir stile sahip olmak isteyen herkesi Boyner mağazalarına, boyner.com.tr’ye, Boyner uygulaması ve Boyner Now’a bekliyor.