Didem Kınalı, yeni şarkısı ‘Arsız’ı müzikseverlerle buluşturdu



Yeni eserinden bahseden şarkıcı, "Biraz rap tarzı gibi olduğu için ön yargı oldu ama güzel tepkiler alıyorum. Halen kabullenmemiş, 'Dans et' diyen oluyor. Zaten sahnede hem şarkı hem de dans ediyorum.

Sadece dans kostümümü çıkardım. Sıfırdan gelmiş biri değilim. 24 yıl oryantal yaptım. Kostümler çok güzel arkadaşımdı. Yine dans ediyorum dediğim gibi sadece kostümü bıraktım" dedi.