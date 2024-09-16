Didem Kınalı: Sahnelerimi engellemeye çalışıyorlar  

Oryantalliği bırakıp şarkıcılığa hızlı bir geçiş yapan Didem Kınalı, Pınar Kerimoğlu’nun "Neden bıraktın, iyi kazanmıyor muydun?" sorusuna şu cevabı verdi: "Ne iyi kazanması! Benim kıyafetlerim 30 bin TL idi, ben 5 bin TL'ye sahne alıyordum. Aldığım kıyafetin parasını bile çıkaramıyordum. Ben, başkaları gibi masa masa gezip para toplamadım. Takmak isteyen olursa sahneye gelip takıyordu. Son dönemlerde gözde olan iki gazinoda bunu da yasaklamışlardı. Sanatçılara gelince paraları akıtıyorlar ama bize, bırak parayı, doğru düzgün kulis bile verilmiyordu."

"SAHNEDE PARMAĞIMI ISIRDILAR"

Pınar Kerimoğlu'nun "Sahnede yaşadığın en garip olay neydi?" sorusuna Didem Kınalı şöyle yanıt verdi: "Çok şey yaşadım ama en garibi, bir gün sahnede dans ediyordum. Ön masalarda oturan bir beyfendi ayağa kalktı, elini uzattı elimi öpmek için, ve bir anda parmağımı ısırdı. Başta şaka yapıyor zannettim, çekmeye çalıştım ama ben çektikçe o daha çok ısırdı. En son çığlıklarımı duyan garsonlar araya girdiler, ancak öyle bıraktı. Kulise geçtim ve pansuman yapmak zorunda kaldık, parmağımı kanatmıştı." Kınalı ayrıca, sahnede en çok kadınlar tarafından taciz edildiğini söyledi.

"SAHNEYE ÇIKTIĞIM İLK MEKANDA ZARF DOLUSU PARA VERDİLER"

Oryantalliğe veda eden ve sahnelere şarkıcı olarak devam eden Didem Kınalı, ilk şarkıcı olarak sahneye çıktığı anısını Pınar Kerimoğlu'na anlattı: "İlk şarkıcı olarak çıktığım sahneden indim, bana 'Çok yoruldun değil mi?' diye sordular. 'Ne yorulması, ben böyle 10 sahne daha yaparım' dedim. Menajerim sahne sonrası bana bir zarf ile ödememi gönderdi. Görünce şok oldum, hemen aradım. 'Bir yanlışlık var galiba, burada çok para var' dedim. 'Hayır, o paranın tamamı senin' dediler ve çok sevinmiştim."

"BABAM ÖLDÜĞÜNDE DANS EDERKEN AĞLAMIŞTIM"

Pınar Kerimoğlu'nun "Sahnede dans ederken sürekli gülümsemen, şovunun bir parçası mı?" sorusuna Didem Kınalı şu cevabı verdi: "Hayır, o an kimse sizden onu istemiyor. Ben sahnede ne hissediyorsam öyle davranan birisiyim. Normalde gülmeyi çok severim ama babamın öldüğü gün, şarkıcılar gibi ben de sahneme çıktım ve dansımı ettim. Ama dans ederken, kimseye fark ettirmeden ağladım."

"SAHNELERİMİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Pınar Kerimoğlu'nun "Sana destek olan var mı?" sorusuna Didem Kınalı şöyle yanıt verdi: "Destek Mi? köstek olmasınlar, başka bir şey istemem. 'Dost' görünen dostum dediğim o insanlar, hayatımın hiçbir yerinde olmasınlar lütfen. Şu an nedenini bilmediğim bir ambargo var ve sahnelerim engelleniyor. Neden benimle uğraşıyorlar? Onlar zaten olmuşlar, onların çıktığı mekanlar en zirvede. Ben kendi halimde şarkılarımı söyleyip işimi yapmak istiyorum. Rahat bıraksınlar beni."