Didem Balçın uyardı! 'Kocamla fotoğraf çektirirseniz altına evli yazacaksınız'

YALAN SÖYLENİNCE ANLIYORUM

Bu hayatta beni en çok yalan söylenmesi rahatsız ediyor. Hiç hoşlanmıyorum. Bir de çok sihirli bir tarafım var. Her koşulda anlıyorum yalan söylendiğini. O yüzden bana sürpriz yapılması da çok zor. Eşim en son doğum günümüzün hala sürpriz olduğunu düşünüyor.

KOCAMI KISKANMIYORUM AMA…

Eşimi kıskanmıyorum, çünkü kıskanılacak bir durum yaşamıyorum. Bir gün oyundan çıktım. Eşimle karşılıklı oturuyoruz. Bir tane kız geldi yanımıza. Bana oyun çok güzeldi dedi. Sonra Can'a döndü. Size bir şey söylemek istiyorum. Ben Al Pacino hayranıyım, ne olur bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Dedim ki: Çekilebilirsin ama bir şartla; altına #evli yaz. Benim kıskançlığım bu kadar. Ne diyeceğim. Ama tabii ki oturduğum masana bir kadının eşime asılmasından hoşlanmam. Kötü şeyler olabilir.

BAZEN MENAJERİM KİLO VERMELİSİN DİYOR

Kariyerim boyunca hiç kimse bana estetik yaptır demedi. Bana gelen roller zaten güzelliğin ön planda olduğu değil, karakterin, oyunlamanın, yoğunluğunun ön planda olduğu şeylerdi. Ben oynarken hiçbir zaman güzelliği düşünmedim. Nasıl gözüktüğü umrumda olmadı. Estetik yaptırmazdım zaten. Estetikten korkuyorum. Zaman zaman kiloyla ilgili problemler yaşıyorum. Çünkü benim vücut yapım kilo almaya müsait. Dönem dönem Menajerim de biraz kilo vermen gerek diyor. Kilo yaşam tarzımın zorlaşması anlamına geliyor. Çünkü o bir negatif denge. Kilo aldıkça mutsuz oluyorsun, mutsuz oldukça daha çok kilo alıyorsun. Böyle bir döngüye giriyorsun. Ben kilo verdim ve spor yaptığım zaman her şey daha rutinde işliyor. Bir dilek hakkım olsa yiyip yiyip kilo almamayı isterdim.

GÖSTERMEK BANA SEKSİ GELMİYOR

Bana göre sade olan seksidir. Göstermek bana seksi gelmiyor.