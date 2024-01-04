DgpaysIT’nin yeni Genel Müdürü Melih Murat Ertem oldu

Fintek sektörünün liderlerinden Dgpays’in iştiraki DgpyasIT’de yeni bir atama gerçekleşti. Finansal teknolojiler ve dijital bankacılık sektörlerinde güçlü bir teknoloji ve hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren DgpaysIT’nin Genel Müdürlüğüne Melih Murat Ertem atandı.

1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Melih Murat Ertem, daha sonra Bilgi Üniversitesi’nde e-MBA yüksek lisans programı ile Harvard Business School Genel Yönetim programlarını tamamladı.

Kariyerine 1996 yılında İş Bankası Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde Yazılım Uzmanı olarak başlayan Melih Murat Ertem, 2005 yılında aynı birimde Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. 2008 yılında Ertem; İş Bankası BT Ürün ve Hizmet Teslim Birim Müdürü, 2010 yılında ise Bölüm Müdürü olarak atandı. 2012’de İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Ertem, 2016’da ise Softtech Yazılım Teknolojileri şirketinde Genel Müdür olarak görev almaya başladı. 2022 tarihine kadar şirketin iş süreçlerine liderlik eden Melih Murat Ertem, Türkiye’nin ilk faaliyet izni alan dijital bankası Hayat Finans'ta, 2022’de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

Melih Murat Ertem'in bilgi teknolojileri alanındaki 27 yıllık engin tecrübesiyle DgpaysIT'ye yeni dönemde liderlik ederek önemli katkı sağlaması bekleniyor.