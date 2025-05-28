Devran İskender'den Kime Ne şarkısı

Son zamanlarda hem sahne performansı hemde söylediği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken başarılı şarkıcı Devran İskender, çıkardığı yeni şarkısı Kime Ne ile müzik piyasasını altüst etti.

İçten ve sorgulayıcı sözleriyle dikkat çeken yeni teklisi ile yeniden dinleyicileriyle buluşan yakışıklı şarkıcı duygusal yoğunluğu yüksek bu eser, 2K Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda en çok dinlenen şarkılar arasındaki yerini almayı başardı.

Söz ve müziği başarılı sanatçı Adnan Fırat’a ait olan Kime Ne, yaşamın içinden gelen sorgulamaları ve insan ilişkilerine dair derin bir iç hesaplaşmayı yansıtıyor. Şarkının etkileyici düzenlemesi ise usta aranjör Ercan Bal tarafından yapıldı. Klibin yönetmenliğini daha önce birçok başarılı projeye imza atan Enes Bilal Taşçı üstlendi.

Sesiyle her daim fark yaratan Devran İskender, Kime Ne ile sadece bir şarkı sunmuyor; aynı zamanda dinleyeni düşündüren, duygularla yüzleştiren bir hikâye anlatıyor.