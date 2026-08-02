Derya Uluğ evlilik tarihi açıkladı

Derya Uluğ, Kıbrıs Nuh’un Gemisi Otel’deki konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

YAPAY ZEKA MÜZİSYENLERİN EMEĞİNİ TEHDİT EDİYOR

Uzun zamandır beklenen nişanlısı Asil Gök’ün yeni şarkısından bahseden sanatçı, şarkının 3 yıllık bir süreçten sonra dinleyiciyle buluştuğunu belirtti. Son dönemin en çok tartışılan konusu yapay zeka hakkında da konuşan Uluğ, teknolojinin aranje ve fikir aşamasında faydalı olduğunu ancak insan duygusunun yerini tutamayacağını vurguladı. Yapay zekanın müzik listelerini işgal etmesinden duyduğu üzüntüyü gizlemeyen sanatçı:

"Biz şarkılar için aylarca emek veriyoruz; gitarlar, yaylılar, herşey canlı çalınıyor. Müzisyenlik çok kıymetli, insanlar yiyeceğinden kesip enstrüman alıyor. Onların emeğinin yok sayılması çok ürkütücü."



10 YILLIK AŞKA MUTLU SONU MÜJDELEDİ!

Muhabirlerin 10 yıllık beraberliğin ardından gelen evlilik teklifini ve alyansını sorması üzerine tebessüm eden Derya Uluğ, merakla beklenen düğün tarihini de açıkladı. Bir acelelerinin olmadığını ancak artık zamanının geldiğini belirten güzel şarkıcı, düğün planlarıyla ilgili müjdeyi verdi:

"Allah’tan bir mani olmazsa 2027 yılına evli olarak gireceğiz. Yılbaşından önce, önümüzdeki 4 ay içinde sade, sevdiklerimiz ve ailemizle birlikte olacağımız mutlu bir akşam hayal ediyoruz."

Açıklamalarının ardından sahneye çıkan Uluğ, misafirlerine muhteşem bir yaz akşamı yaşattı.