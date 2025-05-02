Derya Pınar Ak'tan Prens açıklaması!

Derya Pınar Ak, yakın arkadaşı Elif Düzgün ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.



Öğle saatlerinde geldikleri Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı oyuncu, alışveriş sırasında karşılaştığı muhabirlerle ayak üstü sohbet edip objektiflere poz verdi. Sempatik ve neşeli halleriyle dikkat çeken Derya Pınar Ak, "Prens'in üçüncü sezon çekimlerini henüz yeni bitirdik bunun mutluluğunu yaşıyoruz, seyircimizi gibi biz de heyecanla izleyeceğimiz günü bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Daha sonra alışverişine kaldığı yerden devam eden güzel oyuncu, şık alışveriş tarzının yanı sıra duru güzelliği ile de adeta göz kamaştırdı.