Derya Bedavacı'dan Bergen itirafı!

Derya Bedavacı, Kıbrıs’ın gözde otellerinden Chamada Prestige Hotel’de sahne aldı. Güney ve kuzey kesimlerinden yoğun katılımın olduğu konserde, Bedavacı performansıyla büyük beğeni topladı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bedavacı, hem müzik hem de oyunculukla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

BERGEN’İ OYNAYABİLİRDİM

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğa da ilgi duyduğunu belirten Bedavacı, kendisine zaman zaman küçük roller geldiğini ve set ortamını çok sevdiğini söyledi. “Bergen filmi çekilmemiş olsaydı, o rolü oynamayı isterdim,” diyen Bedavacı, Farah Zeynep Abdullah’ın performansını da beğendiğini ekleyerek, “Farah da hakkını verdi, çok güzel oynadı,” dedi.



TOTEMLERİM GİDEREK ARTIYOR

Sahneye çıkmadan önce çeşitli totemleri olduğunu da paylaşan Bedavacı, bu alışkanlıklarının giderek arttığını belirtti. “Çok totemim var ve her geçen gün yenileri ekleniyor. Ama ne olduklarını söylemem, çünkü paylaşırsam bozulacaklarını düşünüyorum. Sahnede hep totemlerimle olurum,” şeklinde konuştu.

İYİ ERKEK ÇOCUKLARI DÜNYAYI DÜZELTİR

Hayvan katliamları ve kadın cinayetleriyle ilgili sorulan bir soruya da yanıt veren Derya Bedavacı, bu tür olayların ülkenin kanayan yarası olduğunu söyledi. “Bu ülkenin makus kaderi gibi geliyor bana. Bu olaylar hep vardı, ama sosyal medyanın etkisiyle daha fazla duymaya ve öğrenmeye başladık. Çok üzülüyorum. Tek çözümün eğitim olduğunu düşünüyorum. İyi erkek çocukları yetiştirin, onlar bu dünyayı düzeltebilir. Kadınlarımız ve kızlarımız fark yaratıyor, güzel işler başarıyor. Tabii beyler müsaade ederse,” diyerek sözlerini noktaladı.