Dermalex ile yeni yılda cildinin ışıltısını ortaya çıkar!

Yeni yıla güzel ve bakımlı girmek isteyenler kendini yenilemeye cildinden başlıyor. Dermalex, yeni yılı ışıltılı bir ciltle karşılamak isteyenlere C Vitamini Aydınlatıcı Serumu ve B Vitamini Nemlendirici Serumunu öneriyor. Etkisi klinik olarak kanıtlanmış ve dermatolojik olarak test edilmiş serumlar içerikleriyle cildin en temel ihtiyaçlarına karşılık veriyor.

Canlılığını ve nemini kaybetmiş ciltler için geliştirilen Dermalex’in yıldız serum serisinde yer alan Dermalex C Vitamini Aydınlatıcı Serum, cildinize anında taze bir ışıltı kazandırıyor. Cilt tonunu eşitlemeye ve koyu leke görünümünü azaltmaya yardımcı olurken aynı zamanda antioksidan C vitamini içeren formülü ile cildinizi serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyor. İçeriğindeki hyaluronik asit cilde ihtiyacı olan nemi sağlayarak cildin doğal ışıltısını ortaya çıkarırken kırışıklık görünümünün azalmasını destekliyor.

Dermalex B Vitamini Nemlendirici Serum, üçlü hyaluronik asit ve pantenol/provitamin B5 içeren oldukça yoğun ve etkili içeriği ile cildin esnekliğini arttırarak, kırışıklık ve ince çizgi görünümünü azaltmaya ve cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra içeriğindeki Panthenol & Provitamin B5 ise cildi rahatlatıyor.

Eğer siz de yeni yılda cildinizin hak ettiği terapiye ışıltılı bir dokunuş eklemek istiyorsanız klinik olarak test edilmiş ve tüm cilt tipleri için uygunluğu kanıtlanmış C Vitamini Aydınlatıcı Serumu ve B Vitamini Nemlendirici Serumu cilt bakım rutininize eklemeyi unutmayın.