Dermalex ile yazın enerjisi cildinize yansısın 

Mevsim geçişinin etkisiyle cildiniz sahip olduğu ışıltılı ve parlak görünümü kaybedebiliyor. Dermalex’in cilt destekleyicileri B Vitamini ve C Vitamini serumları, cildinize taze ve canlı bir parlaklık kazandırırken cildinizin doğal ışıltısını ön plana çıkarıyor.

Dermalex vitamin serumları, hafif formülleri sayesinde cildinize anında nüfuz ediyor ve hızla emilen özelliğiyle cildinizi ağırlaştırmadan nemlendirme sağlıyor. Cildinize hak ettiği bakımı sağlamanın yanında makyaj bazı olarak da kullanılabilen bu serumlar, günlük güzellik rutininizin vazgeçilmez bir parçası oluyor.

Dermalex B Vitamini Nemlendirici Serum ile yoğun nemlendirme

Yazın sıcak ve nemli hava koşulları cildin daha hızlı kurumasına neden olabiliyor. Özellikle klimalı ortamlarda uzun süre kalındığında daha da hissedilen kuruluk hissi; cildin nemini geri kazandıracak bakım ürünleriyle dengeleniyor.

Dermalex’in B Vitamini Nemlendirici Serumu, üçlü hyaluronik asit ve pantenol/provitamin B5 içeren özel formülüyle cildinizin nem bariyerini güçlendiriyor, kuruluk ve kızarıklık gibi sorunları minimize ediyor. Bununla birlikte hızla emilen ve etkili yapısı, yazın ciltte rahatsızlık hissi yaratmadan kırışıklık ve ince çizgi görünümünü azaltmaya da yardımcı oluyor.

Işıl ışıl bir cilt için: Dermalex C Vitamini Aydınlatıcı Serum

C vitamini, sağladığı faydalar ile cildin de en yakın dostlarından biri olarak biliniyor. Bu güçlü antioksidan, cilt bariyerini güçlendirerek cildin dış etkenlere karşı daha dirençli olmasını sağlıyor.

C Vitamini Aydınlatıcı Serum, cilt tonu eşitlemeye ve koyu leke görüntüsünü azaltmaya yardımcı yapısıyla cildinize ışıltı katıyor. Sizi serbest radikallerin olumsuz etkilerinden koruyan bu serum, aynı zamanda içeriğindeki hyaluronik asitle de canlı bir görünüm elde etmenizi sağlıyor.

Her mevsim olduğu gibi yaz aylarında da cildinizin ihtiyaç duyduğu özeni göstermek ve doğal ışıltısını korumak için siz de Dermalex'in özel formüllü B ve C Vitamini serumlarıyla tanışın. Cildinizin ışıltısını artırarak yazı daha canlı ve parlak bir ciltle karşılayın!