Dergi Deyince Akla Hemen O’nun Adı Gelir “ Esra Güneş “

*Hikayeniz nasıl başlıyor?

Eskişehir doğumluyum. Üniversite eğitimimi işletme, pazarlama ve fotoğrafçılık üzerine tamamladıktan sonra birçok farklı sektörde uzun yıllar çalıştım. Bu da bana farklı bakış açılarıyla birlikte geniş bir vizyon ve kaliteli bir network kazandırdı. Medya sektörüne ilgim olduğunu fark etmem ile fotoğrafçılık, yeni ve geleneksel medya, diksiyon, sunuculuk gibi alanlarda eğitimlerimi ilerlettim. Yaklaşık 11 yıldır medya sektöründe, özellikle dergi üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Metin yazarlığı ile sektöre adım atıp, 2017 yılında Eskişehir’in bilinen dergilerinden biri olan ünlü bir magazin dergisinde editör olarak başladım. Birkaç yıl sonra bir derginin en üst düzey merci kabul edilen Genel Yayın Yönetmenliği’ne terfi ettim. Bununla da yetinmedim, hep daha fazlasını hedefleyerek 2023 yılının Mart ayında editör olarak başladığım derginin ortağı olarak yoluma devam ettim.

ESKİŞEHİR’İN TEK AKTÜEL DERGİSİYİZ

* Eskişehir’e yeni bir soluk getiren, çok kısa bir sürede popüler olan, konuşulan OLA Dergisini çıkarmaya nasıl karar verdiniz?

Uzun yıllar başarıyla sürdürmüş olduğum kariyer yolculuğumda Eylül 2024 ayı itibariyle bir kırılma noktası yaşayarak yeni bir başlangıç yapmak istedim. Baran Saruhan, çok uzun yıllardır hem mesleki hem karakter yönü ile takdir ettiğim arkadaşlarımdan biriydi. Kendisiyle ortak bir yola çıkarak, kaliteli ve farklı bir aktüel dergi ortaya koyma fikrimi ilk kez ve sadece kendisine bu dönemde ilettim. Birlikte keyifli ve başarılı işler üreteceğimizi düşünerek güç birliği yaptık ve OLA Dergisi fikrimizi hayata geçirdik. Eskişehir’de sektörün giderek durağan bir hale geldiğini düşünerek daha yenilikçi, farklı ve kaliteli içeriklerle sektöre yeni bir soluk kazandırmak için bir araya geldik. Şimdiye kadar edindiğimiz uzun yılların deneyimlerini bu dergide birleştirerek güçlü bir isimle yayın hayatımıza başladık ve şu an istikrarlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. “OLA” dergisi, şehirdeki diğer dergi konseptlerinden farklı olarak yayınlanan “Tek Aktüel Dergi ” olma özelliği de taşıyor.

* Bu kadar kısa zamanda Eskişehir'in en popüler dergisi olmanızı neye bağlıyorsunuz?

10 yılı aşkın bir süredir medya sektöründe, dergi işi ile uğraşıyorum. Tecrübem, eğitimim, duruşum, samimiyetim ve güçlü karakterimle mesleğimi besliyorum. Bunlar sadece bu sektör için değil tüm iş yaşamı için çok önemli kavramlar. Ben ve ortağım aslında derginin biraz da görünen yüzüyüz. Görünmeyen tasarım, fotoğraf, editörlük gibi asıl işlerle uğraşan katkıda bulunanlarla birlikte yaklaşık 12 kişiyiz. Hepsi birbirinden yetenekli, genç ve dinamik bir ekiple çalıştığınızda başarı da kendiliğinden geliyor. Okuyuculara, ağırlıklı olarak işlerine yarayacak, kendilerini güncellemelerini sağlayacak ve yön bulmalarına katkıda bulunacak özel içerikler sunmaya çalışıyoruz. Özetle odağımızda ‘okuyucunun’ ilgisini çekmek var. OLA Dergisi’nin diğer yayımlardan en büyük farkları, fotoğraf ve baskı kalitesinin üst düzeyde olması, içeriğinin zengin ve okuyucuya fayda sağlayacak şekilde özenle hazırlanması ve aylık düzenli, istikrarlı bir şekilde basılarak, yoğun bir şekilde okurlara ulaştırılıyor olmasıdır. Eskişehir’in en popüler dergisi olma iddiasıyla yola çıktık, şu anda iş birliği yaptığımız röportaj veren isimler ve reklam veren firmalar da hep şehrin kendi alanlarında en iyileri, bunun farkında olarak bizimle çalışıyorlar. Yerel ve ulusal röportaj yaptığımız ya da makalesini yayınladığımız isimler de çoğu zaman kolay ulaşılabilecek kişiler değil, bazen uzun uğraşlar verebiliyoruz. Popüler isimler, ünlü müzisyen veya oyuncular, iş dünyasının önde gelen isimleri, STK Başkanları, sağlık ve güzellik sektörünün başarılı isimleri gibi hep özenle seçtiğimiz kişilere dergimizde yer vermek konusunda titizlikle çalışıyoruz.

OLA DERGİSİNİ TAKLİT EDİYORLAR

* Basın sektöründe bazı açıklıklardan yararlanıp haksız rekabet oluşturanlar oluyor. Bu konudaki fikriniz nedir?

Dışarıdan işimiz hem kolay hem de rengarenk bir dünya olarak görülüyor. Ancak tecrübe, hız, bilgi birikimi ve koordinasyon gerektiriyor. Yani bir derginin teknik özelliklerini, sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğini bilmek, içerik planlamasını doğru ve zamanında yapabilmek oldukça önem arz ediyor. Bu konuda da 10 yıldan fazladır bu işi yapıyor olmamın etkisi, derginin kaliteli ve doğru bir şekilde tasarıma hazır hale getirilip, baskıdan da en hızlı şekilde okura ulaştırılması konusunda çok işime yarıyor. Elbette dönem dönem “hadi biz de bir dergi çıkaralım” düşüncesiyle yola çıkanlar oluyor. Ancak ne yazık ki istikrarlı olamıyorlar. OLA Dergisi ile şehirde çok kısa bir sürede başarı sağlayıp, yankı yarattığımız için taklit edenler olduğunu bile gördük. Konseptimize, logomuza, sosyal medya tasarımlarımıza kadar taklit ediliyoruz. Bu da doğru yolda olduğumuzun bir göstergesidir. OLA Dergisi’nin başında tecrübeli, bilgili bir yönetim, işini severek yapan ve istikrarlı bir şekilde zamanında çıkartabilen, doğru adreslere de en yüksek adetle fiziki dergimizi ulaştıran bir ekibimiz var. Bu da başarımızın anahtarı.

* Hedefleriniz neler?

OLA Dergisi’nin her ay düzenli olarak yayınlanması dışında hem web sitesi hem de sosyal medya üzerinden yayınlanacak kaliteli içerikleri de olacak. Dijital içeriklere hemen başlama konusunda acele etmedik. Yıllardır magazin dergilerinde gerçekleştirdiğim röportaj ve back stage videolarının çok fazla kopyalandığını gördükten sonra “daha iyisini yapabiliriz” diye düşündük ve Etkin Medya ile Etkin Stüdyo’yu da bünyemize kattık. Yakında stüdyoda gerçekleştireceğimiz özgün ve farklı konseptler içeren dijital içeriklerle dergimizi güçlendireceğiz. Aynı zamanda dergimizi bundan sonraki aşamalarda bölgesel ve ulusal platformlarda da görmeyi hayal ediyoruz. Bunun için de planlamalarımız devam ediyor. Sektörde yenilikçi ve sağlam adımlarla ilerleyerek, farklı ve özel birçok projeyle, gelecek zamanlarda daha güçlü bir şekilde yine karşınızda olacağız.

* Gençlere önerileriniz?

Bu sektöre adım atmak ve başarılı olmak isteyenlere en önemli tavsiyem vizyonlarını ve perspektiflerini geniş tutmaları. Medya alanında alabilecekleri eğitimleri kuvvetlendirmeliler. Fotoğraf, tasarım, yapay zeka ve yeni medya ile ilgili bol bol okuyup, bu alanda açılan eğitimleri takip etmeliler. Özgün olup şunu unutmamalılar ki taklit edilenler hiçbir zaman kalıcı başarıya ulaşamıyor. Son olarak da samimiyetlerini asla kaybetmemeliler, çünkü sahtelikle bu iş asla yürümüyor. Tanrı kibirlilere karşıdır, ancak alçak gönüllülere lütfeder.