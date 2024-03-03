Deren Talu kendileri için 'Melih Bey Takımı' söylemlerine tepki gösterdi

Defne Samyeli’nin, Youtube kanalında yayınladığı ve büyük ilgiyle takip edilen “Bir Sen Bir Ben” programının yeni bölüm konuğu, kızı Deren Talu oldu. Samyeli, kızı Deren Talu ile samimi bir sohbete imza attı.

MELİH BEY TAKIMI YORUMLARI CANIMI SIKIYOR

Defne Samyeli’nin “Bir Sen Bir Ben” programında Deren Talu, sosyal medyada kendisine ve ailesine gelen “Melih Bey Takımı” yorumlarından rahatsızlık duyduğunu şöyle anlattı: “Bu erkeğe sırtını dayama fikri çok canımı sıkıyor. Hiçbirimiz öyle biri değiliz.

Özellikle sana (Defne Samyeli’ye) söylenmesi çok canımı sıkıyor. Sen çok güçlü, kendi ayakları üzerinde duran ve her şeyi kendi maddi imkanlarıyla sağlayan biri olarak, büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum.”



Melih Bey Takımı, Aşk-ı Memnu dizisinde Firdevs Hanım ve kızlarına söyleniyordu.