Depremde ailesinden 11 kişiyi kaybeden Uğur Aslan yaşadığı acıyı anlattı!

Oyuncu&müzisyen Uğur Aslan, NTV'nin artık bir ekran klasiği haline gelen programı Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu. Uğur Aslan, yaşanmış gerçek hikayelerle Empati kurarken, diğer taraftan da ailesi, çocukluğu, şöhret yolculuğundaki ilk günleri, çocuklarına, yaşama ve büyük Kahramanmaraş depreminde kaybettiği yakınlarına dair çok özel sohbetiyle Empati'nin özel konukları arasındaki yerini aldı. Uğur Soysal ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın sohbetlerinden öne çıkan konuları paylaşıyoruz:

TUVALET BEKÇİLİĞİ YAPTIM

Uğur Aslan: "Sanata dair, müziğe, sahneye olan ilgime verdiğim mücadelem kolay olmadı. Faytonculuk yaptım, tuvalet bekçiliği yaptım, sebze halinde kasalar taşıdım üniversite sınavına girmek için."



KENDİNİZİ BÖCEK GİBİ HİSSEDİYORSUNUZ

Kahramanmaraş depreminde ailesinden 11 kişiyi kaybeden sanatçıya, Ahmet Mümtaz Taylan "Uğur bu kayıplarla nasıl baş ettin?" sorusu üzerine Uğur Aslan: "Kendinizi böcek kadar yetersiz ve zayıf hissettiğiniz bir an. Depremin ikinci gününün gecesi, korkunç bir durum; sesler duyuyorsunuz, kimse yok, sadece enkaz altındaki insanların çığlıklarını duyuyorsunuz. Yardım edelim diye çabaya giriyorsunuz, beton kalkmıyor, ekipman yok, yardım edecek kimse yok. Abi seni görüyorum diyor, bana yardım et diyor. Yetmiyorsunuz. Kaldırımda yürüyorsunuz, bir tane teyze, ailesinden 3 kişiyi çıkarmış, cenazeleri dizmiş... Bir süre sonra insanları gördüm, belli ki o seslerden kaçan, o yardım seslerini duymamak için kulaklarına bir şeyler takmışlar. Yardım unsurları yetemiyor" diyerek söze girdi.