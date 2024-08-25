Deprem bölgesinden Boğaz'a

Bir yılda 20 ton malzeme aldı Bir yılda 120 bin kişiyi İstanbul Boğazı'nda gezdiren siyah vapurun 20 tonluk kahvaltı malzemesinde Hataylı depremzede kadınların emeği var.



Zeytin, peynir, tereyağı, salça ve baharat çeşitlerini aracı kullanmadan direk depremzede kadınlardan aldıklarını söyleyen Elif Tanrıverdi, "Yıllık tükettiğimiz ürünleri toptan alıyoruz. Aracı kullanmıyoruz. Enflasyondan etkilenmiyoruz. 395 liraya sürekli değişen manzara eşliğinde boğazda kahvaltı yapabiliyorsunuz" diye konuştu.



İstanbul Boğazı’nda günde üç sefer tur yapan Siyah Vapur (Le Vapeur Magique), 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremin izlerini silmek ve kadınlara istihdam yaratabilmek için adeta Hatay’a üst kurdu.

Yılda 120 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan vapurda tüketilen malzemelerin tamamına yakını Hatay’daki depremzede kadınlardan satın alınıyor.



120 bin kişinin kahvaltı malzemeleri depremzede kadınlardan Le Vapeur Magique vapuru işletmecisi Elif Tanrıverdi, kahvaltı malzemelerinin depremzede kadınlardan satın alınmasıyla ilgili olarak şunları söyledi; "Kahvaltı ürünlerini birinci elden satın alma fikrinde karar kıldık. Hemen araştırmalarımızı yaptık. Ürünler çok beğenildi.



Hatay’dan gelen ürünlerin yanına İstanbul’dan alınan bazı ürünler de koyuyorduk. Hatay’dan gelen malzemelerin tamamen tüketildiğini görünce Bu projeye çok önem vermeye başladık. Bir yılda 120 bin kişiyi ağırlıyoruz.



İki kahvaltı turu yapıyoruz. Bir yılda tüketilen 20 tonluk peynir, zeytin, baharat çeşitleri ile tereyağını depremzede kadınlardan aldık. Aracı olmadığı için enflasyondan etkilenmiyoruz! Kahvaltı malzemelerini direkt üreticisinden alıyoruz.



Tarladan direkt vapura geliyor. Aracı olmadığı için ürünü normal fiyatın altında alıyoruz. Bir de yıllık tükettiğimiz 20 tonluk malzemeyi üretici kadınlardan peşin alıyoruz.



Dışarıdaki restoranlar gibi kahvaltıya her ay zam yapmak zorundan kalmıyoruz. Şu anda bir kişilik kahvaltı fiyatımız 395 TL.. Bir ay sonra gelin fiyat yine aynı. Bunun en büyük nedenlerinin başında aracısız aldığımız kahvaltılık Ürünlerden kaynaklanıyor.. İki saatlik eşsiz boğaz manzaramız da hediyemiz" diye konuştu.