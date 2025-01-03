Deniz Uğur ve Erdinç Gülener 'Karantina' filmiyle ilk kez aynı perdede!

Deniz Uğur ve Erdinç Gülener çifti, "Karantina" filminin basın toplantısında hem projeye dair açıklamaları hem de romantik tavırlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Eşinin elini bir an olsun bırakmayan Gülener, tecrübeli bir ebeveyn olarak sette zorlanıp zorlanmadıkları sorusuna şu yanıtı verdi:

SETTE ZORLANMADIK, ÇÜNKÜ EVİMİZ SİTCOM PLATOSU GİBİ!

"Tecrübeli ebeveynler olarak hiç zorlanmıyoruz. 5 çocuğumuz var; ergeni, küçüğü, büyüğü… Z kuşağı özgürlüğüne düşkün ve bireysel ama ebeveynlerine çok şey öğretiyorlar. Siyasetten sosyolojiye, felsefeye her şeye hâkimler. Evimiz tam anlamıyla bir sitcom platosu gibi. Bu yüzden sete adapte olmak bizim için çok kolaydı."

Birlikte daha önce radyo oyunu seslendirmesi, tiyatro ve dizi projeleri gerçekleştirdiklerini belirten çift, sinema filminde ilk kez aynı yapımda yer aldıklarını vurguladı. Ancak sette yollarının kesişmediğini dile getiren Uğur, sahnelerinin İlker Aksum ile olduğunu belirterek, "İlker çok eski bir arkadaşımız, onunla çalışmak çok keyifliydi," dedi.

Filmin senaryosu ve yazarı Beyza’nın genç yaşına rağmen zekâ dolu kalemiyle projeye imza atmasının kendilerini heyecanlandırdığını söyleyen Uğur, "Beyza’nın bu kadar geniş bir okur kitlesine ulaşmış olması ve bestseller bir eseri sinemaya taşıması, bizi en çok etkileyen unsurlardan biri oldu. 'Karantina' ciddi bir psikolojik gerilim filmi. İzleyiciyi derinden etkileyecek," diye ekledi.