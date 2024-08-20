Deniz Uğur çocuğunun kaçırıldığını söyledi

Reha Muhtar, dün gece 01.00 sıralarında yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Reha Muhtar, şu anda yoğun bakımda tedavi görüyor.



Muhtar'dan Mina ve Poyraz adında çocuğu olan ve televizyoncuyla davalık olan Deniz Uğur'dan açıklama yaptı.

Uğur, "Sabah bana, 'Reha Muhtar yoğun bakımda' diye telefon geldi. Çocuğuma ulaşamıyorum. Hastaneye gittim. Bana, 'Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, Poyraz'ı alıp, hastaneden çıktılar' dediler. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Poyraz'ı teslim etmeyeceklerini söylüyorlar. Nilüfer ve Ayşe Nazlı, çocuğu bana göstermiyorlar. Karakola gidip, çocuk kaçırmaktan şikayet edeceğim" dedi.