Deniz Tan’dan “Elimde Değil”e muhteşem yorum

Güzel şarkıcı, “İlk dinlediğim günden bu yana yüreğime dokunan, dinleyen herkesin de yüreğine dokunacağına emin olduğum müthiş bir arabesk şarkı hazırladık. Yıllar önce büyük üstad Müslüm Gürses'in seslendirdiği bu eseri okumak bana büyük mutluluk verdi” dedi.

“Bu şarkıyı aşka hitaben, aşk için okudum. Şimdi de bütün aşıklara hediye ediyorum” diye konuştu.

Sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar’a ait “Elimde Değil” şarkısının müzik yönetmenliğini ve aranjesini Samim Sakaryalı üstlenirken, şarkının İzmir’de çekilen klibinin yönetmen koltuğuna ise Ferit Çetinkaya oturdu.

Deniz Tan, “Elimde Değil”in ardından yine bir Müslüm Gürses şarkısının hazırlığı içinde olduğunu da söyledi.

"Elimde Değil" Fırat Özbaylar Müzik Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Ankara doğumlu Deniz Tan, memur bir anne-babanın çocuğu. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyan sanatçı, okul korolarında ve müzik gruplarında şarkı söyledi. Evde ağabeylerinin enstrüman çalmasından dolayı sürekli müziğin içinde yetişen Deniz Tan, 19 yaşında profesyonel sahne hayatına adım atarak, İzmir ve Bursa gibi illerde sahne aldı ve Dişi Müslüm Gürses olarak adını duyurmayı başardı.