Deniz Seki'nin sağlık durumuyla ilgili hastane açıklama yaptı

Düşme sonucu sol kalçasında ağrı şikayetiyle acil servise başvuran sanatçı Deniz Seki’nin sağlık durumuyla ilgili Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun şu açıklamayı yaptı:

“Hastamız Deniz Seki, düşmeye bağlı sol kalçasında oluşan ağrı nedeniyle 10 Ağustos 2026, Pzt günü (dün gece) hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene ve görüntüleme tetkiklerinde, sol kalçasında bir kırık tespit edilmiştir. Hastamız saat 17.00’de ameliyata alınmıştır. Ameliyatta kırık bölge sabitlenmiş ve kalçanın hareket etmesini sağlayan kaslardan birinde oluşan yırtık onarılmıştır. Operasyon; Prof. Dr. Vahit Emre Özden, Prof. Dr. Göksel Dikmen ve Doç. Dr. Onur Tunalı tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan hastamız bugün ayağa kaldırılmış ve destekle yürümesi sağlanmıştır. Serviste takip ve tedavisi devam eden hastamızın 5-6 gün içinde taburcu edilmesi planlanmaktadır.”