Deniz Seki'nin değişim sırrı ortaya çıktı!

Ünlülerin en güvendiği estetik koçu Ayşe Yıldız’ın geçen hafta konuğu Deniz Seki oldu. Ünlü sanatçı Deniz Seki yeni şarkısı öncesi kendisini bakıma aldı ve kendini ünlülerin estetik koçu Ayşe Yıldız‘a teslim etti.

Estetik koçu Ayşe Yıldız‘ın Diş Doktoru Hatice Ağan‘a götürdüğü Deniz Seki yeni şarkısının fotoğraf ve klip çekimi için kendisine “Pırlanta Bakımı” yaptırdı.

İnsanın kendisine her zaman özen gösterip bakması gerektiğini belirten Deniz Seki sosyal medyasından paylaştığı fotoğrafla ‘Estetik koçu Ayşe Yıldız ve Diş Doktoru Hatice Ağan bana Pırlanta Bakımı yaptı. İkisine de teşekkür ederim. Çok memnun kaldım' notunu düştü